النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير تعليم القريات يتفقد عمل وإنجاز "المتوسط 4" و"الثانوية"9

"الثبيتي" تابع سير العمل وأكد على أهمية جودة وسرعة الإنجاز

تفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أعمال الترميم والتأهيل بالمتوسطة الرابعة والثانوية التاسعة وذلك للاطلاع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة عليها.

وتجول "الثبيتي" بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى, واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد فرحان السراح حول مستوى الإنجاز بالمباني، كما التقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.

وفي ختام الزيارة، شكر مدير تعليم القريات القائمين على هذه الأعمال ولحرصهم على أعمال الترميم والتأهيل مؤكداً عليهم أهمية الدقة والسرعة في إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدير تعليم القريات يتفقد عمل وإنجاز "المتوسط 4" و"الثانوية"9
سبق

تفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أعمال الترميم والتأهيل بالمتوسطة الرابعة والثانوية التاسعة وذلك للاطلاع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة عليها.

وتجول "الثبيتي" بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى, واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد فرحان السراح حول مستوى الإنجاز بالمباني، كما التقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.

وفي ختام الزيارة، شكر مدير تعليم القريات القائمين على هذه الأعمال ولحرصهم على أعمال الترميم والتأهيل مؤكداً عليهم أهمية الدقة والسرعة في إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:22 PM

مدير تعليم القريات يتفقد عمل وإنجاز "المتوسط 4" و"الثانوية"9

"الثبيتي" تابع سير العمل وأكد على أهمية جودة وسرعة الإنجاز

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
106

تفقد مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي أعمال الترميم والتأهيل بالمتوسطة الرابعة والثانوية التاسعة وذلك للاطلاع على مستوى إنجاز الأعمال التي أجريت على المباني ومدى تطبيق المواصفات والمقاييس المطلوبة عليها.

وتجول "الثبيتي" بالمباني والفصول الدراسية والمرافق الأخرى, واستمع إلى شرح مفصل من مدير المباني الدكتور خالد فرحان السراح حول مستوى الإنجاز بالمباني، كما التقى بالمهندسين والعاملين على إنجاز هذه الأعمال واستمع لآلية عملهم وإنجازهم.

وفي ختام الزيارة، شكر مدير تعليم القريات القائمين على هذه الأعمال ولحرصهم على أعمال الترميم والتأهيل مؤكداً عليهم أهمية الدقة والسرعة في إنجاز ما أوكل إليهم من مهام على أكمل وجه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,813
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,184
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,873

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة