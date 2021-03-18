"عون" يستقبل "الحريري" لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة

مرور 5 أشهر على التكليف

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، رئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، في قصر بعبدا؛ لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته عبر موقعها على "تويتر" بأنها تعوّل على الحس بالمسؤولية للرئيس المكلف، ليأتي حاملاً تصوراً لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، بعد مرور 5 أشهر على تكليفه.