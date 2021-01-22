النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية"

في مقابلة خاصة تعرض اليوم‏

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، واصفاً العلاقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة بأنها تاريخية.

وقال وزير الخارجية لقناة "العربية": "علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مؤسسات، مضيفاً: "نحن علاقتنا في الأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تديره، والمصالح هي باقية ومستمرة، ولن تتغير المصالح والهموم المشتركة".

وأضاف: "لذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير، وبالطبع نحن حريصون دائماً على توثيق هذه العلاقات، وكما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس ترامب سنعمل على بناء علاقات ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن".

وتعرض قناة العربية اليوم الجمعة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، يتناول فيها العلاقة السعودية- الأميركية في ظل إدارة بايدن واتفاقية العلا، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، وذلك الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية"
سبق

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، واصفاً العلاقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة بأنها تاريخية.

وقال وزير الخارجية لقناة "العربية": "علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مؤسسات، مضيفاً: "نحن علاقتنا في الأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تديره، والمصالح هي باقية ومستمرة، ولن تتغير المصالح والهموم المشتركة".

وأضاف: "لذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير، وبالطبع نحن حريصون دائماً على توثيق هذه العلاقات، وكما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس ترامب سنعمل على بناء علاقات ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن".

وتعرض قناة العربية اليوم الجمعة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، يتناول فيها العلاقة السعودية- الأميركية في ظل إدارة بايدن واتفاقية العلا، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، وذلك الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:03 AM

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية"

في مقابلة خاصة تعرض اليوم‏

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
1,240

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، واصفاً العلاقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة بأنها تاريخية.

وقال وزير الخارجية لقناة "العربية": "علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مؤسسات، مضيفاً: "نحن علاقتنا في الأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تديره، والمصالح هي باقية ومستمرة، ولن تتغير المصالح والهموم المشتركة".

وأضاف: "لذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير، وبالطبع نحن حريصون دائماً على توثيق هذه العلاقات، وكما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس ترامب سنعمل على بناء علاقات ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن".

وتعرض قناة العربية اليوم الجمعة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، يتناول فيها العلاقة السعودية- الأميركية في ظل إدارة بايدن واتفاقية العلا، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، وذلك الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,522
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة