أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، واصفاً العلاقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة بأنها تاريخية. وقال وزير الخارجية لقناة "العربية": "علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مؤسسات، مضيفاً: "نحن علاقتنا في الأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تديره، والمصالح هي باقية ومستمرة، ولن تتغير المصالح والهموم المشتركة". وأضاف: "لذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير، وبالطبع نحن حريصون دائماً على توثيق هذه العلاقات، وكما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس ترامب سنعمل على بناء علاقات ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن". وتعرض قناة العربية اليوم الجمعة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، يتناول فيها العلاقة السعودية- الأميركية في ظل إدارة بايدن واتفاقية العلا، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، وذلك الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" عبدالحكيم شار سبق 2021-01-22 أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، واصفاً العلاقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة بأنها تاريخية.



وقال وزير الخارجية لقناة "العربية": "علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مؤسسات، مضيفاً: "نحن علاقتنا في الأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تديره، والمصالح هي باقية ومستمرة، ولن تتغير المصالح والهموم المشتركة".



وأضاف: "لذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير، وبالطبع نحن حريصون دائماً على توثيق هذه العلاقات، وكما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس ترامب سنعمل على بناء علاقات ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن".



وتعرض قناة العربية اليوم الجمعة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، يتناول فيها العلاقة السعودية- الأميركية في ظل إدارة بايدن واتفاقية العلا، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، وذلك الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:03 AM

وزير الخارجية: سنعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة "بايدن" وعلاقة السعودية بالولايات المتحدة "تاريخية" في مقابلة خاصة تعرض اليوم‏





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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، واصفاً العلاقة التي تربط السعودية بالولايات المتحدة بأنها تاريخية.



وقال وزير الخارجية لقناة "العربية": "علاقة السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات مؤسسات، مضيفاً: "نحن علاقتنا في الأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تديره، والمصالح هي باقية ومستمرة، ولن تتغير المصالح والهموم المشتركة".



وأضاف: "لذلك أنا متأكد أنه سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير، وبالطبع نحن حريصون دائماً على توثيق هذه العلاقات، وكما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس ترامب سنعمل على بناء علاقات ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن".



وتعرض قناة العربية اليوم الجمعة مقابلة خاصة مع وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، يتناول فيها العلاقة السعودية- الأميركية في ظل إدارة بايدن واتفاقية العلا، إضافة إلى الكثير من الملفات المهمة، وذلك الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.