أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات بمأرب دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.

"التحالف": تدمير 4 آليات عسكرية للحوثيين في مأرب وقتل أكثر من 60 عنصرًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات بمأرب دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 04:11 PM

اخر تعديل 20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 04:41 PM

"التحالف": تدمير 4 آليات عسكرية للحوثيين في مأرب وقتل أكثر من 60 عنصرًا تنفيذ 21 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات بمأرب دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.