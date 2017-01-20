أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات بمأرب دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.
"التحالف": تدمير 4 آليات عسكرية للحوثيين في مأرب وقتل أكثر من 60 عنصرًا
تنفيذ 21 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات بمأرب دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.
اعلان
"التحالف": تدمير 4 آليات عسكرية للحوثيين في مأرب وقتل أكثر من 60 عنصرًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:11 PM
اخر تعديل
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
04:41 PM
"التحالف": تدمير 4 آليات عسكرية للحوثيين في مأرب وقتل أكثر من 60 عنصرًا
تنفيذ 21 استهدافًا ضد الميليشيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد "التحالف"، أن الاستهدافات بمأرب دمرت 4 آليات عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرًا.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
14,751
201,250 سيارة ..
05 يوليو
13,590
38 مليار ..
23 يوليو
14,857
2.5 مليار ..
30 يناير
15,726
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي
علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ
ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!
ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!
عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير
نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟
حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!
ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات
عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة
مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟
ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟
عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!
محمد الصيعري