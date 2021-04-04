النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. أكثر من 10 آلاف جولة رقابية تغلق 68 منشأة مخالفة

"الأمانة" حرّرت 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 10450 جولة رقابية، و81 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 68 منشأة مخالفة، وتحرير 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

كما استقبل مركز البلاغات 940، خلال الفترة نفسها، 2746 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية والتوعوية، والتأكيد على امتثال تلك المنشآت للاحترازات الوقائية، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. أكثر من 10 آلاف جولة رقابية تغلق 68 منشأة مخالفة
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 10450 جولة رقابية، و81 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 68 منشأة مخالفة، وتحرير 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

كما استقبل مركز البلاغات 940، خلال الفترة نفسها، 2746 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية والتوعوية، والتأكيد على امتثال تلك المنشآت للاحترازات الوقائية، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:32 PM

الشرقية.. أكثر من 10 آلاف جولة رقابية تغلق 68 منشأة مخالفة

"الأمانة" حرّرت 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
85

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوع الماضي، 10450 جولة رقابية، و81 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية لمكافحة فيروس "كورونا".

وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق 68 منشأة مخالفة، وتحرير 615 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا".

كما استقبل مركز البلاغات 940، خلال الفترة نفسها، 2746 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية والتوعوية، والتأكيد على امتثال تلك المنشآت للاحترازات الوقائية، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المجتمع، داعية إلى ضرورة تعاون الجميع والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة من خلال مركز 940 أو عبر قنوات التواصل التابعة للأمانة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,841
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,966
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,109

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة