النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بين مركبتين شمال الطائف

نقل المصابين لمستشفى الأمير سلطان العسكري

خلف حادث تصادم عنيف، وقع بين مركبتين اليوم الجمعة، بطريق المطار شمال الطائف، إصابات عدة، توفي أحدهم عند وصوله للمستشفى.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الحادث، وفقًا لما أوضحه شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف.

وقال: "غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ؛ وقامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني. وعند وصول أول فرقة للموقع، الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف - المطار باتجاه الطائف، تبيّن أن هناك خمس حالات ناتجة من هذا التصادم".

وأشار إلى أنه بعد عمل الفرز الطبي اتضح وجود حالة تعرضت لإصابة بليغة، ونقلت لمستشفى الأمير سلطان العسكري، وثلاث حالات متوسطة الإصابة، نقلت للمستشفى نفسه، وحالة أخيرة تعرضت لإصابة بليغة، فارقت الحياة عند وصولها لمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بين مركبتين شمال الطائف
سبق

خلف حادث تصادم عنيف، وقع بين مركبتين اليوم الجمعة، بطريق المطار شمال الطائف، إصابات عدة، توفي أحدهم عند وصوله للمستشفى.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الحادث، وفقًا لما أوضحه شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف.

وقال: "غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ؛ وقامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني. وعند وصول أول فرقة للموقع، الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف - المطار باتجاه الطائف، تبيّن أن هناك خمس حالات ناتجة من هذا التصادم".

وأشار إلى أنه بعد عمل الفرز الطبي اتضح وجود حالة تعرضت لإصابة بليغة، ونقلت لمستشفى الأمير سلطان العسكري، وثلاث حالات متوسطة الإصابة، نقلت للمستشفى نفسه، وحالة أخيرة تعرضت لإصابة بليغة، فارقت الحياة عند وصولها لمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
08:15 PM

وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بين مركبتين شمال الطائف

نقل المصابين لمستشفى الأمير سلطان العسكري

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
760

خلف حادث تصادم عنيف، وقع بين مركبتين اليوم الجمعة، بطريق المطار شمال الطائف، إصابات عدة، توفي أحدهم عند وصوله للمستشفى.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الحادث، وفقًا لما أوضحه شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف.

وقال: "غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ؛ وقامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني. وعند وصول أول فرقة للموقع، الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف - المطار باتجاه الطائف، تبيّن أن هناك خمس حالات ناتجة من هذا التصادم".

وأشار إلى أنه بعد عمل الفرز الطبي اتضح وجود حالة تعرضت لإصابة بليغة، ونقلت لمستشفى الأمير سلطان العسكري، وثلاث حالات متوسطة الإصابة، نقلت للمستشفى نفسه، وحالة أخيرة تعرضت لإصابة بليغة، فارقت الحياة عند وصولها لمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,564
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,036

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة