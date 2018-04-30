أمير عسير يرعى حفل تخريج كلية "ابن رشد" للعلوم الإدارية بأبها .. الأربعاء

"سرحان" ينوه بالتطور الكبير في تأهيل شباب الوطن لسوق العمل

يرعى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل، حفل تخريج كلية ابن رشد للعلوم الإدارية بأبها، الدفعة السادسة عشرة والسابعة عشرة من حملة البكالوريوس "طلاب"، والدفعة الرابعة والخامسة من حملة البكالوريوس "طالبات"، والدفعة السادسة والسابعة من حملة الماجستير، "طلاب وطالبات"، بفندق قصر أبها.

وثمّن رئيس مجلس أمناء الكلية سعد بن محمد آل جلبان، رعاية أمير المنطقة هذا الاحتفال ومشاركة أبنائه الطلاب وبناته الطالبات يوم فرحتهم، مهنئًا الطلاب والطالبات على تخرجهم، داعيًا الله أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم.

ورفع عميد الكلية رئيس اللجنة المنظمة للحفل "د.علي مفرح سرحان"، شُكره وتقديره لأمير المنطقة؛ لرعايته الحفل ومشاركته الطلاب والطالبات فرحتهم بيوم التخرج.

وأشار إلى التطور الكبير والملحوظ في تأهيل شباب هذا الوطن لسوق العمل، بفضل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بهذا القطاع الحيوي في بناء شباب وشابات هذا الوطن على أعلى مستوى؛ لكي يَنعم هؤلاء الخريجون والخريجات بخدمة وطنهم وتغطية احتياجاته في كل المجالات.

وأكد أن الكلية تضع على أولويات اهتماماتها بناء الإنسان بالعلم والمعرفة، وإعداد الكوادر المؤهلة لتحقيق أهداف التنمية، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وهنّأ "سرحان" الخريجين والخريجات بما حققوه من إنجاز بعد رحلة كفاح ومثابرة من أجل أن يتحقق حلم نيل الشهادة التي سيتقدم بها لسوق العمل، ودعاهم إلى بذل مزيد من الجهد في التحصيل العلمي للمساهمة في خدمة وطنهم والسعي في تطويره، مؤكدًا حرص الكلية على دوام التواصل معهم فيما من شأنه رفعة وعز الوطن الغالي.