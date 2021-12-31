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"سالك" تستكمل توريد 355 ألف طن من القمح إلى المملكة

بعد أن فازت في المناقصة التي طرحتها "الحبوب" بداية العام

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن استكمالها توريد كمية 355 ألف طن من القمح خلال عام 2021م للمؤسسة العامة للحبوب.
جاء ذلك تنفيذًا لكامل تعاقداتها بعد أن فازت في المناقصة التي طرحتها المؤسسة بداية العام الجاري والخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت "سالك" أنها وردت الكمية المشار إليها من استثماراتها الخارجية في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا بواقع 6 شحنات إلى 4 موانئ محلية، حيث استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شحنتين من أستراليا بكمية 120 ألف طن، وشحنة واحدة من كندا بكمية 60 ألف طن.

واستقبل ميناءجدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري شحنتين من أوكرانيا بواقع 60 ألف طن لكل منهما، فيما استقبل ميناء جازان شحنة واحدة كميتها 55 ألف طن قادمة من أستراليا.

يشار إلى أن "سالك" تستثمر محليًا وفي العديد من الدول ذات الميز النسبية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الزراعية والمساهمة في استقرار أسعارها بالسوق المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سالك" تستكمل توريد 355 ألف طن من القمح إلى المملكة
سبق

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن استكمالها توريد كمية 355 ألف طن من القمح خلال عام 2021م للمؤسسة العامة للحبوب.
جاء ذلك تنفيذًا لكامل تعاقداتها بعد أن فازت في المناقصة التي طرحتها المؤسسة بداية العام الجاري والخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت "سالك" أنها وردت الكمية المشار إليها من استثماراتها الخارجية في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا بواقع 6 شحنات إلى 4 موانئ محلية، حيث استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شحنتين من أستراليا بكمية 120 ألف طن، وشحنة واحدة من كندا بكمية 60 ألف طن.

واستقبل ميناءجدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري شحنتين من أوكرانيا بواقع 60 ألف طن لكل منهما، فيما استقبل ميناء جازان شحنة واحدة كميتها 55 ألف طن قادمة من أستراليا.

يشار إلى أن "سالك" تستثمر محليًا وفي العديد من الدول ذات الميز النسبية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الزراعية والمساهمة في استقرار أسعارها بالسوق المحلية.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
02:09 PM

"سالك" تستكمل توريد 355 ألف طن من القمح إلى المملكة

بعد أن فازت في المناقصة التي طرحتها "الحبوب" بداية العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن استكمالها توريد كمية 355 ألف طن من القمح خلال عام 2021م للمؤسسة العامة للحبوب.
جاء ذلك تنفيذًا لكامل تعاقداتها بعد أن فازت في المناقصة التي طرحتها المؤسسة بداية العام الجاري والخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وأوضحت "سالك" أنها وردت الكمية المشار إليها من استثماراتها الخارجية في كل من أستراليا وأوكرانيا وكندا بواقع 6 شحنات إلى 4 موانئ محلية، حيث استقبل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام شحنتين من أستراليا بكمية 120 ألف طن، وشحنة واحدة من كندا بكمية 60 ألف طن.

واستقبل ميناءجدة الإسلامي وميناء ينبع التجاري شحنتين من أوكرانيا بواقع 60 ألف طن لكل منهما، فيما استقبل ميناء جازان شحنة واحدة كميتها 55 ألف طن قادمة من أستراليا.

يشار إلى أن "سالك" تستثمر محليًا وفي العديد من الدول ذات الميز النسبية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة من خلال تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الزراعية والمساهمة في استقرار أسعارها بالسوق المحلية.

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