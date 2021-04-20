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فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية اليونان العلاقات الثنائية بين البلدين

وقّعا اتفاقية بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات اليونانية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، ووزير الدفاع الوطني في جمهورية اليونان نيكولاوس بانايوتوبولوس.


وفي بداية الاستقبال وقع ووزير الخارجية اليوناني على اتفاقية بين البلدين الصديقين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بحضور وزير الدفاع اليوناني.

عقب ذلك عقد مع الوزيرين جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية اليونان العلاقات الثنائية بين البلدين
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، ووزير الدفاع الوطني في جمهورية اليونان نيكولاوس بانايوتوبولوس.


وفي بداية الاستقبال وقع ووزير الخارجية اليوناني على اتفاقية بين البلدين الصديقين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بحضور وزير الدفاع اليوناني.

عقب ذلك عقد مع الوزيرين جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
07:25 PM

فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية اليونان العلاقات الثنائية بين البلدين

وقّعا اتفاقية بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات اليونانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، ووزير الدفاع الوطني في جمهورية اليونان نيكولاوس بانايوتوبولوس.


وفي بداية الاستقبال وقع ووزير الخارجية اليوناني على اتفاقية بين البلدين الصديقين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بحضور وزير الدفاع اليوناني.

عقب ذلك عقد مع الوزيرين جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير عام الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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