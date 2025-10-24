النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد

أستاذ في علوم الحاسوب ومدير للبوابة والخدمات الإلكترونية

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.

2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.

ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود.

مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.

يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.

مركز المعلومات الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد
سبق

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.

2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.

ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود.

مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.

يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:27 AM

السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد

أستاذ في علوم الحاسوب ومدير للبوابة والخدمات الإلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
4,301

فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.

2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.

ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود.

مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.

يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,165
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,983

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة