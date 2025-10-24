السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد
أستاذ في علوم الحاسوب ومدير للبوابة والخدمات الإلكترونية
فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.
2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.
ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود.
مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.
يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.
مركز المعلومات الوطني
السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-10-24
فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.
2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.
ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود.
مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.
يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
09:27 AM
السيرة الذاتية لـ"الوقيت" مدير مركز المعلومات الوطني الجديد
أستاذ في علوم الحاسوب ومدير للبوابة والخدمات الإلكترونية
فيما يلي السيرة الذاتية للدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت الذي صدر أمر ملكي بتعيينه مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
2011- نوفمبر 2015م: أستاذًا مساعدًا بقسم علوم الحاسب- كلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.
2011- مارس 2012م: مستشارًا ومشرفًا على البوابة الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.
ديسمبر 2012- ديسمبر 2015م: مشرفًا على النظام المالي والإداري (مدار)- جامعة الملك سعود.
مارس 2007- نوفمبر 2015م: مديرًا لإدارة البوابة والخدمات الإلكترونية- عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات- جامعة الملك سعود.
يوليو 1999م- أغسطس 2000م: معيدًا بكلية علوم الحاسب والمعلومات- جامعة الملك سعود.