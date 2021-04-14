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الاتحاد السعودي لكرة اليد يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد مواعيد الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين المحليين بنظام "الإعارة"، وكذلك اللاعبون الأجانب للموسم الرياضي 2021-2022م؛ حيث ستبدأ الفترة من 13 يونيو حتى 10 يوليو 2021م.

كما حدد الاتحاد مواعيد فترات الانتقال بنظـام "32 – 28 سنة"؛ حيث تبدأ فترة تقديم طلبات اللاعبين بالنظامين يوم الخميس 10 رمضان الجاري الموافق 22 أبريل، وتنتهي يوم الأربعاء 23 رمضان الموافق 05 مايو 2021، على أن تكون فترة تقديم الطلبات من الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين المنتقلين خلال الفترة من 06-22 مايو 2021.

من جهة أخرى حدد الاتحاد أعداد اللاعبين "المواليد" في كافة الفئات والدرجات؛ إذ بإمكان أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز وأندية الدرجة الأولى والثانية ودوري شباب الممتاز، وبطولة أندية المملكة للشباب تسجيل عدد "2 لاعبين"، فيما بإمكان تسجيل عدد "5 لاعبين" مواليد في أندية بطولة دوري ناشئي الممتاز وأندية المملكة لدرجة الناشئين ودرجة الأشبال والبراعم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد السعودي لكرة اليد يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين
سبق

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد مواعيد الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين المحليين بنظام "الإعارة"، وكذلك اللاعبون الأجانب للموسم الرياضي 2021-2022م؛ حيث ستبدأ الفترة من 13 يونيو حتى 10 يوليو 2021م.

كما حدد الاتحاد مواعيد فترات الانتقال بنظـام "32 – 28 سنة"؛ حيث تبدأ فترة تقديم طلبات اللاعبين بالنظامين يوم الخميس 10 رمضان الجاري الموافق 22 أبريل، وتنتهي يوم الأربعاء 23 رمضان الموافق 05 مايو 2021، على أن تكون فترة تقديم الطلبات من الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين المنتقلين خلال الفترة من 06-22 مايو 2021.

من جهة أخرى حدد الاتحاد أعداد اللاعبين "المواليد" في كافة الفئات والدرجات؛ إذ بإمكان أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز وأندية الدرجة الأولى والثانية ودوري شباب الممتاز، وبطولة أندية المملكة للشباب تسجيل عدد "2 لاعبين"، فيما بإمكان تسجيل عدد "5 لاعبين" مواليد في أندية بطولة دوري ناشئي الممتاز وأندية المملكة لدرجة الناشئين ودرجة الأشبال والبراعم.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:09 PM

الاتحاد السعودي لكرة اليد يحدد مواعيد تسجيل اللاعبين المحليين والمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد مواعيد الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين المحليين بنظام "الإعارة"، وكذلك اللاعبون الأجانب للموسم الرياضي 2021-2022م؛ حيث ستبدأ الفترة من 13 يونيو حتى 10 يوليو 2021م.

كما حدد الاتحاد مواعيد فترات الانتقال بنظـام "32 – 28 سنة"؛ حيث تبدأ فترة تقديم طلبات اللاعبين بالنظامين يوم الخميس 10 رمضان الجاري الموافق 22 أبريل، وتنتهي يوم الأربعاء 23 رمضان الموافق 05 مايو 2021، على أن تكون فترة تقديم الطلبات من الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين المنتقلين خلال الفترة من 06-22 مايو 2021.

من جهة أخرى حدد الاتحاد أعداد اللاعبين "المواليد" في كافة الفئات والدرجات؛ إذ بإمكان أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز وأندية الدرجة الأولى والثانية ودوري شباب الممتاز، وبطولة أندية المملكة للشباب تسجيل عدد "2 لاعبين"، فيما بإمكان تسجيل عدد "5 لاعبين" مواليد في أندية بطولة دوري ناشئي الممتاز وأندية المملكة لدرجة الناشئين ودرجة الأشبال والبراعم.

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