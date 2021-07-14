مكة المكرمة.. إحباط تسويق 13 طن لحوم فاسدة وضبط المتورطين

مُخزَّنة بمستودع مخالف والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة، تمكنت من ضبط مخالفين متورطين في الغش بالمواد الغذائية، وتم خلالها أيضاً ضبط أطنان من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح "الحسين" أن الفرق ضبطت في أحد المستودعات المخالفة بمكة، مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق بدائية، منها خمسة أطنان لحوم دجاج ولحوم منتهية الصلاحية، ومثلها ثمانية أطنان من المواد الغذائية أيضاً منتهية صلاحيتها، كذلك تم الكشف عن 3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة.

وتمكنت الفرق خلال العملية من ضبط أربعة أطنان من الربيان مخالف للبيانات التجارية، وقد جرى إحالة العمالة ومالك المنشأة للجهات المختصة.



