النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
متهمين بالرشوة والاشتراك بالتزوير وغسل الأموال.. وجميعهم أقروا بما نُسب إليهم

بينهم موظفون بـ"الصحة".. "نزاهة" ترصد 122 متهمًا بتعديل الحالة الصحية مقابل مبالغ مالية

مكة المكرمة.. إحباط تسويق 13 طن لحوم فاسدة وضبط المتورطين

مُخزَّنة بمستودع مخالف والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة، تمكنت من ضبط مخالفين متورطين في الغش بالمواد الغذائية، وتم خلالها أيضاً ضبط أطنان من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح "الحسين" أن الفرق ضبطت في أحد المستودعات المخالفة بمكة، مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق بدائية، منها خمسة أطنان لحوم دجاج ولحوم منتهية الصلاحية، ومثلها ثمانية أطنان من المواد الغذائية أيضاً منتهية صلاحيتها، كذلك تم الكشف عن 3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة.

وتمكنت الفرق خلال العملية من ضبط أربعة أطنان من الربيان مخالف للبيانات التجارية، وقد جرى إحالة العمالة ومالك المنشأة للجهات المختصة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة المكرمة.. إحباط تسويق 13 طن لحوم فاسدة وضبط المتورطين
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة، تمكنت من ضبط مخالفين متورطين في الغش بالمواد الغذائية، وتم خلالها أيضاً ضبط أطنان من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح "الحسين" أن الفرق ضبطت في أحد المستودعات المخالفة بمكة، مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق بدائية، منها خمسة أطنان لحوم دجاج ولحوم منتهية الصلاحية، ومثلها ثمانية أطنان من المواد الغذائية أيضاً منتهية صلاحيتها، كذلك تم الكشف عن 3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة.

وتمكنت الفرق خلال العملية من ضبط أربعة أطنان من الربيان مخالف للبيانات التجارية، وقد جرى إحالة العمالة ومالك المنشأة للجهات المختصة.


14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
11:51 PM

مكة المكرمة.. إحباط تسويق 13 طن لحوم فاسدة وضبط المتورطين

مُخزَّنة بمستودع مخالف والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية

A A A
فهد الغبيوي - مكة المكرمة
1
1,570

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية للوزارة بمكة المكرمة، تمكنت من ضبط مخالفين متورطين في الغش بالمواد الغذائية، وتم خلالها أيضاً ضبط أطنان من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأوضح "الحسين" أن الفرق ضبطت في أحد المستودعات المخالفة بمكة، مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق بدائية، منها خمسة أطنان لحوم دجاج ولحوم منتهية الصلاحية، ومثلها ثمانية أطنان من المواد الغذائية أيضاً منتهية صلاحيتها، كذلك تم الكشف عن 3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة.

وتمكنت الفرق خلال العملية من ضبط أربعة أطنان من الربيان مخالف للبيانات التجارية، وقد جرى إحالة العمالة ومالك المنشأة للجهات المختصة.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,896
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,050
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,832

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة