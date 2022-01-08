النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النصر" يواصل صحوته.. أسقط ضمك بثنائية واقترب من القمة

في الجولة 16 من دوري المحترفين

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم صحوته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق انتصارًا ثمينًا على مستضيفه ضمك، عصر اليوم، في منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف للاعب المميز "تاليسكا" عند الدقيقة 19 إثر تسديدة من رأس الصندوق الضمكاوي على يسار الحارس محمد المحاسنة.

كما شهد هذا الشوط تألق حارس النصر وليد عبدالله، حينما تصدى لرأسية مازن أبو شرارة عند الدقيقة 44 ومن بعدها تسديدة هلال سوداني.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل الناجح "بيتي" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 51 من تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثًا في سلم الترتيب، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الرابع.

ضمك النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"النصر" يواصل صحوته.. أسقط ضمك بثنائية واقترب من القمة
سبق

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم صحوته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق انتصارًا ثمينًا على مستضيفه ضمك، عصر اليوم، في منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف للاعب المميز "تاليسكا" عند الدقيقة 19 إثر تسديدة من رأس الصندوق الضمكاوي على يسار الحارس محمد المحاسنة.

كما شهد هذا الشوط تألق حارس النصر وليد عبدالله، حينما تصدى لرأسية مازن أبو شرارة عند الدقيقة 44 ومن بعدها تسديدة هلال سوداني.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل الناجح "بيتي" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 51 من تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثًا في سلم الترتيب، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الرابع.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
05:55 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
02:34 AM

"النصر" يواصل صحوته.. أسقط ضمك بثنائية واقترب من القمة

في الجولة 16 من دوري المحترفين

A A A
أحمد سرور - الرياض
16
3,900

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم صحوته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق انتصارًا ثمينًا على مستضيفه ضمك، عصر اليوم، في منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف للاعب المميز "تاليسكا" عند الدقيقة 19 إثر تسديدة من رأس الصندوق الضمكاوي على يسار الحارس محمد المحاسنة.

كما شهد هذا الشوط تألق حارس النصر وليد عبدالله، حينما تصدى لرأسية مازن أبو شرارة عند الدقيقة 44 ومن بعدها تسديدة هلال سوداني.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل الناجح "بيتي" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 51 من تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثًا في سلم الترتيب، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الرابع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,333
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,317
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,720
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,630

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة