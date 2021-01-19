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وداعية "واتساب" حسمها السعوديون في "استطلاع السعودية"

لا.. لا.. لانتهاك الخصوصية.. هكذا صوّتوا

أكد السعوديون هجرتهم منصة "واتساب" بعد استبيان أجراه حساب "استطلاع السعودية" على "تويتر"، إذ أكد أكثر من نصف المشاركين بحثهم عن بدائل من برامج المراسلات ذات الأمان والموثوقية، بعد تغيير سياسات الخصوصية للتطبيق الشهير "واتساب"، والذي أكد مؤخراً مشاركة المعلومات، وهو ما أثار موجةً من الجدل؛ لكونه انتهاكاً لسرية المحادثات.

وقال "استطلاع السعودية": "هل ستقوم باستخدام تطبيق مراسلات فورية بديلاً عن تطبيق الواتساب‬ بعد تغيير سياسات الخصوصية؟"، حيث شارك ١٤١,٢٠٢ مغرداً، صوّت أكثر من النصف، وتحديداً ٧٧ %، بـ"نعم"، و١٩ % بـ"لا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وداعية "واتساب" حسمها السعوديون في "استطلاع السعودية"
سبق

أكد السعوديون هجرتهم منصة "واتساب" بعد استبيان أجراه حساب "استطلاع السعودية" على "تويتر"، إذ أكد أكثر من نصف المشاركين بحثهم عن بدائل من برامج المراسلات ذات الأمان والموثوقية، بعد تغيير سياسات الخصوصية للتطبيق الشهير "واتساب"، والذي أكد مؤخراً مشاركة المعلومات، وهو ما أثار موجةً من الجدل؛ لكونه انتهاكاً لسرية المحادثات.

وقال "استطلاع السعودية": "هل ستقوم باستخدام تطبيق مراسلات فورية بديلاً عن تطبيق الواتساب‬ بعد تغيير سياسات الخصوصية؟"، حيث شارك ١٤١,٢٠٢ مغرداً، صوّت أكثر من النصف، وتحديداً ٧٧ %، بـ"نعم"، و١٩ % بـ"لا".

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
07:35 PM

وداعية "واتساب" حسمها السعوديون في "استطلاع السعودية"

لا.. لا.. لانتهاك الخصوصية.. هكذا صوّتوا

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
3,473

أكد السعوديون هجرتهم منصة "واتساب" بعد استبيان أجراه حساب "استطلاع السعودية" على "تويتر"، إذ أكد أكثر من نصف المشاركين بحثهم عن بدائل من برامج المراسلات ذات الأمان والموثوقية، بعد تغيير سياسات الخصوصية للتطبيق الشهير "واتساب"، والذي أكد مؤخراً مشاركة المعلومات، وهو ما أثار موجةً من الجدل؛ لكونه انتهاكاً لسرية المحادثات.

وقال "استطلاع السعودية": "هل ستقوم باستخدام تطبيق مراسلات فورية بديلاً عن تطبيق الواتساب‬ بعد تغيير سياسات الخصوصية؟"، حيث شارك ١٤١,٢٠٢ مغرداً، صوّت أكثر من النصف، وتحديداً ٧٧ %، بـ"نعم"، و١٩ % بـ"لا".

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