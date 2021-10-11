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"متقي": "طالبان" ترغب في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج

اعتبر أن أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام

أمير خان متقي، أعرب وزير خارجية حكومة "طالبان"، اليوم الاثنين عن رغبة الحركة في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج.

وذكر "متقي" أن اتفاق الدوحة الذي وُقِّع مع الولايات المتحدة عام 2020 يمكن أن يفضي إلى التغلب على الكثير من العقبات.

وأضاف بأن "طالبان" عقدت لقاءات "إيجابية" مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.

وقال "متقي": "إن الإملاء على أفغانستان من قِبل الدول الأخرى لن يجدي نفعًا؛ فنحن لا نتدخل في شؤون أي دولة، ونتوقع من الآخرين المعاملة بالمثل، ونريد علاقات متوازنة مع جميع الدول، وكذلك علاقات حسنة مع جيراننا".

واعتبر أن "أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام تحت مظلة الحكومة الجديدة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"متقي": "طالبان" ترغب في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج
سبق

أمير خان متقي، أعرب وزير خارجية حكومة "طالبان"، اليوم الاثنين عن رغبة الحركة في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج.

وذكر "متقي" أن اتفاق الدوحة الذي وُقِّع مع الولايات المتحدة عام 2020 يمكن أن يفضي إلى التغلب على الكثير من العقبات.

وأضاف بأن "طالبان" عقدت لقاءات "إيجابية" مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.

وقال "متقي": "إن الإملاء على أفغانستان من قِبل الدول الأخرى لن يجدي نفعًا؛ فنحن لا نتدخل في شؤون أي دولة، ونتوقع من الآخرين المعاملة بالمثل، ونريد علاقات متوازنة مع جميع الدول، وكذلك علاقات حسنة مع جيراننا".

واعتبر أن "أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام تحت مظلة الحكومة الجديدة".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
09:05 PM

"متقي": "طالبان" ترغب في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج

اعتبر أن أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمير خان متقي، أعرب وزير خارجية حكومة "طالبان"، اليوم الاثنين عن رغبة الحركة في إقامة علاقات خاصة مع دول الخليج.

وذكر "متقي" أن اتفاق الدوحة الذي وُقِّع مع الولايات المتحدة عام 2020 يمكن أن يفضي إلى التغلب على الكثير من العقبات.

وأضاف بأن "طالبان" عقدت لقاءات "إيجابية" مع مسؤولين أمريكيين في الدوحة.

وقال "متقي": "إن الإملاء على أفغانستان من قِبل الدول الأخرى لن يجدي نفعًا؛ فنحن لا نتدخل في شؤون أي دولة، ونتوقع من الآخرين المعاملة بالمثل، ونريد علاقات متوازنة مع جميع الدول، وكذلك علاقات حسنة مع جيراننا".

واعتبر أن "أفغانستان كلها باتت تنعم بالسلام تحت مظلة الحكومة الجديدة".

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