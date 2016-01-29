كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 1506 وفيات بالمكسيك و1368 ضحية بالبرازيل

كوريا الجنوبية تسجّل 469 إصابة و9 حالات بفيتنام وأول إصابة بالسلالة البريطانية بالسنغال

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 61811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1368 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت 9 ملايين و58687 إصابة، ووفاة 221547.

المكسيك

سجّلت المكسيك خلال الساعات الـ 24 الماضية، 18670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1506 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى مليون و825519، فيما بلغ مجموع الوفيات 155145.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية، 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وبيّن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 77395، فيما بلغ مجموع الوفيات 1399.

السنغال

أعلنت السلطات الصحية في السنغال، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، تعود إلى هندي مقيم في البلاد.

وقال مدير معهد البحوث الصحية والمراقبة الوبائية والتدريب سليمان مبوب؛ خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن الاختبارات اليومية أكّدت وجود السلالة البريطانية المتحورة سارس - كوف -2.

وأضاف سليمان مبوب؛ أنه من الضروري تطبيق التدابير الاحترازية بصرامة؛ نظراً لأن السلالات المتحورة تنتقل بسرعة أكبر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السنغالية ممادو نداي؛ أنه جرى الكشف عن حالة من السلالة البريطانية المتحورة لدى مقيم هندي يعيش في السنغال، وشفي الآن.

وكانت جمهورية غامبيا المجاورة للسنغال، قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل إصابات بالسلالتين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية.

فيتنام

أعلنت فيتنام تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا مع انتشار المرض في العاصمة هانوي.

وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة بما في ذلك حالة في هانوي وثماني حالات في مقاطعات هايفونغ وهاي دوونغ وكوانغ نينه وباك نينه، ترفع إجمالي عدد الحالات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى 1651.

وأضافت، أن السلطات الصحية سجّلت 35 حالة وفاة منذ اكتشاف أول إصابة في البلاد.