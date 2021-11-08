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"تعليم شرورة" يحتفل بذكرى البيعة بمعرض فني ومسيرة لطلاب التربية الخاصة

اشتملت الفعاليات على عرض مرئي وأوبريت إنشادي ووطني وخيمة البيعة

احتفلت هذا المساء إدارة تعليم شرورة، برعاية محافظ شرورة المكلف موفق العنزي، بذكرى البيعة السابعة تحت شعار "بيعة وولاء"، وذلك بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري، وعدد من مديري الجهات الحكومية، وجمع غفير من المواطنين، وذلك بمتنزه الملك عبدالعزيز.

وتضمن الاحتفال افتتاح معرض ذكرى البيعة السابعة المتضمن عددًا من الأعمال الفنية، ثم استعرض المعرض إنجازات خادم الحرمين الشريفين، كما تم تدشين عدد من الفعاليات، منها المرسم الحر، ومعرض ومسيرة طلاب التربية الخاصة، ومعرض لأبرز أعمال مدارس شرورة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة، وكذلك خيمة البيعة.

وكانت فعاليات الحفل قد أُقيمت بالقرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور نشيدًا ترحيبيًّا من طالبات الابتدائية السابعة، وعرضًا مرئيًّا عن ذكرى البيعة السابعة، و"أوبريت" إنشاديًّا لطالبات مدرسة ذات النطاقين، وكذلك استمع الحضور إلى "أوبريت" وطني، قدَّمه معلمو المعهد العلمي.

فيما ألقى مدير التعليم كلمةً، رحب فيها براعي الحفل والحضور، ورفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، وأكد أنها سبع سنوات من الخير والعطاء، وكلها منجزات وطنية يفتخر بها كل مواطن، وذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا، نشرت الخير لهذا الوطن، وصنعت التغيير المنشود لمصلحة كل إنسان على أرضنا الطيبة في مرحلة تاريخية من عمر المملكة العربية السعودية.

وأشاد بما يحظى به التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين من الاهتمام والدعم السخي من حكومتنا الرشيدة؛ فهو إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤيتنا 2030؛ فنجاح رجال المستقبل يبدأ من تعليم متقدم وفق أحدث النظم التعليمية.. وقيادتنا الحكيمة تولي التعليم عناية خاصة؛ ليواكب التطور، ويساهم في تقدُّم الوطن.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة في نجاح فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة، وقدمت إدارة تعليم شرورة درعًا تذكرية لراعي الحفل سعادة محافظ شرورة.

يُشار إلى أن فعاليات الاحتفالات تستمر حتى الخميس في مدارس البنين والبنات كافة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم شرورة" يحتفل بذكرى البيعة بمعرض فني ومسيرة لطلاب التربية الخاصة
سبق

احتفلت هذا المساء إدارة تعليم شرورة، برعاية محافظ شرورة المكلف موفق العنزي، بذكرى البيعة السابعة تحت شعار "بيعة وولاء"، وذلك بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري، وعدد من مديري الجهات الحكومية، وجمع غفير من المواطنين، وذلك بمتنزه الملك عبدالعزيز.

وتضمن الاحتفال افتتاح معرض ذكرى البيعة السابعة المتضمن عددًا من الأعمال الفنية، ثم استعرض المعرض إنجازات خادم الحرمين الشريفين، كما تم تدشين عدد من الفعاليات، منها المرسم الحر، ومعرض ومسيرة طلاب التربية الخاصة، ومعرض لأبرز أعمال مدارس شرورة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة، وكذلك خيمة البيعة.

وكانت فعاليات الحفل قد أُقيمت بالقرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور نشيدًا ترحيبيًّا من طالبات الابتدائية السابعة، وعرضًا مرئيًّا عن ذكرى البيعة السابعة، و"أوبريت" إنشاديًّا لطالبات مدرسة ذات النطاقين، وكذلك استمع الحضور إلى "أوبريت" وطني، قدَّمه معلمو المعهد العلمي.

فيما ألقى مدير التعليم كلمةً، رحب فيها براعي الحفل والحضور، ورفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، وأكد أنها سبع سنوات من الخير والعطاء، وكلها منجزات وطنية يفتخر بها كل مواطن، وذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا، نشرت الخير لهذا الوطن، وصنعت التغيير المنشود لمصلحة كل إنسان على أرضنا الطيبة في مرحلة تاريخية من عمر المملكة العربية السعودية.

وأشاد بما يحظى به التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين من الاهتمام والدعم السخي من حكومتنا الرشيدة؛ فهو إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤيتنا 2030؛ فنجاح رجال المستقبل يبدأ من تعليم متقدم وفق أحدث النظم التعليمية.. وقيادتنا الحكيمة تولي التعليم عناية خاصة؛ ليواكب التطور، ويساهم في تقدُّم الوطن.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة في نجاح فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة، وقدمت إدارة تعليم شرورة درعًا تذكرية لراعي الحفل سعادة محافظ شرورة.

يُشار إلى أن فعاليات الاحتفالات تستمر حتى الخميس في مدارس البنين والبنات كافة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
10:32 PM

"تعليم شرورة" يحتفل بذكرى البيعة بمعرض فني ومسيرة لطلاب التربية الخاصة

اشتملت الفعاليات على عرض مرئي وأوبريت إنشادي ووطني وخيمة البيعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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احتفلت هذا المساء إدارة تعليم شرورة، برعاية محافظ شرورة المكلف موفق العنزي، بذكرى البيعة السابعة تحت شعار "بيعة وولاء"، وذلك بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز الأسمري، وعدد من مديري الجهات الحكومية، وجمع غفير من المواطنين، وذلك بمتنزه الملك عبدالعزيز.

وتضمن الاحتفال افتتاح معرض ذكرى البيعة السابعة المتضمن عددًا من الأعمال الفنية، ثم استعرض المعرض إنجازات خادم الحرمين الشريفين، كما تم تدشين عدد من الفعاليات، منها المرسم الحر، ومعرض ومسيرة طلاب التربية الخاصة، ومعرض لأبرز أعمال مدارس شرورة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة، وكذلك خيمة البيعة.

وكانت فعاليات الحفل قد أُقيمت بالقرآن الكريم، بعدها شاهد الحضور نشيدًا ترحيبيًّا من طالبات الابتدائية السابعة، وعرضًا مرئيًّا عن ذكرى البيعة السابعة، و"أوبريت" إنشاديًّا لطالبات مدرسة ذات النطاقين، وكذلك استمع الحضور إلى "أوبريت" وطني، قدَّمه معلمو المعهد العلمي.

فيما ألقى مدير التعليم كلمةً، رحب فيها براعي الحفل والحضور، ورفع التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، وأكد أنها سبع سنوات من الخير والعطاء، وكلها منجزات وطنية يفتخر بها كل مواطن، وذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا، نشرت الخير لهذا الوطن، وصنعت التغيير المنشود لمصلحة كل إنسان على أرضنا الطيبة في مرحلة تاريخية من عمر المملكة العربية السعودية.

وأشاد بما يحظى به التعليم في عهد خادم الحرمين الشريفين من الاهتمام والدعم السخي من حكومتنا الرشيدة؛ فهو إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤيتنا 2030؛ فنجاح رجال المستقبل يبدأ من تعليم متقدم وفق أحدث النظم التعليمية.. وقيادتنا الحكيمة تولي التعليم عناية خاصة؛ ليواكب التطور، ويساهم في تقدُّم الوطن.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة في نجاح فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة السابعة، وقدمت إدارة تعليم شرورة درعًا تذكرية لراعي الحفل سعادة محافظ شرورة.

يُشار إلى أن فعاليات الاحتفالات تستمر حتى الخميس في مدارس البنين والبنات كافة.

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