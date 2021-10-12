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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" لطائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط

أشادت بيقظة "الدفاعات الجوية السعودية" واعتراضهما وتدميرهما

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما، مؤكدة وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

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البحرين تدين إطلاق "الحوثي" لطائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط
سبق

دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما، مؤكدة وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:20 PM

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" لطائرتين مسيرتين مفخختين تجاه خميس مشيط

أشادت بيقظة "الدفاعات الجوية السعودية" واعتراضهما وتدميرهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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دانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما، مؤكدة وقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

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