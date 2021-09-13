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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11386 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغديات الزراعية، وبوبا العربية، وباتك، والمتحدة للتأمين، وتبوك الزراعية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.15% و2.86%.

وكانت أسهم شركات سيرا، وكيمانول، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ونسيج، وسيرا، وكيمانول، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 34.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25378.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11386 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغديات الزراعية، وبوبا العربية، وباتك، والمتحدة للتأمين، وتبوك الزراعية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.15% و2.86%.

وكانت أسهم شركات سيرا، وكيمانول، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ونسيج، وسيرا، وكيمانول، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 34.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25378.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:59 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11386 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال لأكثر من 180 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 43.53 نقطة ليقفل عند مستوى 11386.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدريس، ونسيج، وكيمانول، وبترو رابغ، وتكوين، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سابك للمغديات الزراعية، وبوبا العربية، وباتك، والمتحدة للتأمين، وتبوك الزراعية، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.15% و2.86%.

وكانت أسهم شركات سيرا، وكيمانول، والإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، ونسيج، وسيرا، وكيمانول، والشرقية للتنمية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 34.57 نقطة ليقفل عند مستوى 25378.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 460 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

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