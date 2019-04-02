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ناد "سعودي" ينافس آخر "إماراتي" على الفوز بالبوركيني "كابوري"

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن هناك ناديًا سعوديًّا ينافس ناديًا إماراتيًّا على الفوز باللاعب البوركيني تشارلز كابوري (31 عامًا).

وبحسب ما نقلت صحيفة "sofoot" الفرنسية فإن اللاعب الحالي في صفوف كراسنودار الروسي تلقى عرضين من السعودية والإمارات.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن اللاعب يرفض تجديد تعاقده مع النادي الروسي، علمًا بأن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يجيد في مركز المحور الدفاعي، وسبق له اللعب في صفوف مارسيليا الفرنسي مدة خمسة مواسم، علمًا بأنه لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده؛ حيث يملك عدد 92 مباراة دولية مع المنتخب البوركيني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ناد "سعودي" ينافس آخر "إماراتي" على الفوز بالبوركيني "كابوري"
سبق

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن هناك ناديًا سعوديًّا ينافس ناديًا إماراتيًّا على الفوز باللاعب البوركيني تشارلز كابوري (31 عامًا).

وبحسب ما نقلت صحيفة "sofoot" الفرنسية فإن اللاعب الحالي في صفوف كراسنودار الروسي تلقى عرضين من السعودية والإمارات.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن اللاعب يرفض تجديد تعاقده مع النادي الروسي، علمًا بأن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يجيد في مركز المحور الدفاعي، وسبق له اللعب في صفوف مارسيليا الفرنسي مدة خمسة مواسم، علمًا بأنه لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده؛ حيث يملك عدد 92 مباراة دولية مع المنتخب البوركيني.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:03 PM

ناد "سعودي" ينافس آخر "إماراتي" على الفوز بالبوركيني "كابوري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية فرنسية عن أن هناك ناديًا سعوديًّا ينافس ناديًا إماراتيًّا على الفوز باللاعب البوركيني تشارلز كابوري (31 عامًا).

وبحسب ما نقلت صحيفة "sofoot" الفرنسية فإن اللاعب الحالي في صفوف كراسنودار الروسي تلقى عرضين من السعودية والإمارات.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن اللاعب يرفض تجديد تعاقده مع النادي الروسي، علمًا بأن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الجدير بالذكر أن اللاعب يجيد في مركز المحور الدفاعي، وسبق له اللعب في صفوف مارسيليا الفرنسي مدة خمسة مواسم، علمًا بأنه لاعب دولي في صفوف منتخب بلاده؛ حيث يملك عدد 92 مباراة دولية مع المنتخب البوركيني.

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200 مليون

26 ديسمبر
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