بالصور.. محافظ جدة يطمئن على مصابي حادثة الاعتداء بمقبرة غير المسلمين
يتلقون العلاج في مستشفى متخصص
اطمأن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على المصابين من جراء حادث الاعتداء الذي وقع اليوم في جدة، حيث اطمأن على وضعهم الصحي المستقر وهم يتلقون العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة ورافقه في الزيارة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وبعض المختصين.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء بجدة نتج عنه إصابتان لأحد الرعايا ورجل أمن.
بالصور.. محافظ جدة يطمئن على مصابي حادثة الاعتداء بمقبرة غير المسلمين
عبدالله الراجحيسبق2020-11-11
اطمأن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على المصابين من جراء حادث الاعتداء الذي وقع اليوم في جدة، حيث اطمأن على وضعهم الصحي المستقر وهم يتلقون العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة ورافقه في الزيارة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وبعض المختصين.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء بجدة نتج عنه إصابتان لأحد الرعايا ورجل أمن.
11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
05:16 PM
بالصور.. محافظ جدة يطمئن على مصابي حادثة الاعتداء بمقبرة غير المسلمين
اطمأن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على المصابين من جراء حادث الاعتداء الذي وقع اليوم في جدة، حيث اطمأن على وضعهم الصحي المستقر وهم يتلقون العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة ورافقه في الزيارة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وبعض المختصين.
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء بجدة نتج عنه إصابتان لأحد الرعايا ورجل أمن.