بالصور.. محافظ جدة يطمئن على مصابي حادثة الاعتداء بمقبرة غير المسلمين

يتلقون العلاج في مستشفى متخصص

اطمأن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ⁧على ‫المصابين من جراء حادث الاعتداء الذي وقع اليوم في جدة، حيث اطمأن على وضعهم الصحي المستقر وهم يتلقون العلاج في مستشفى متخصص بمحافظة جدة ورافقه في الزيارة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي وبعض المختصين.

وكانت الجهات الأمنية قد باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء بجدة‬⁩ نتج عنه إصابتان لأحد الرعايا ورجل أمن.