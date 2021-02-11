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عداد "كورونا".. أمريكا تتصدر وإيران وتركيا بالقائمة الأعلى للإصابات

107.3 مليون إصابة و60 مليون متعافٍ والوفيات مليونان و354 ألفاً

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 107.3 ملايين حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 107 ملايين و339 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين تجاوز 60 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و354 ألف حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

فيروس كورونا الجديد

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عداد "كورونا".. أمريكا تتصدر وإيران وتركيا بالقائمة الأعلى للإصابات
سبق

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 107.3 ملايين حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 107 ملايين و339 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين تجاوز 60 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و354 ألف حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
11:29 AM

عداد "كورونا".. أمريكا تتصدر وإيران وتركيا بالقائمة الأعلى للإصابات

107.3 مليون إصابة و60 مليون متعافٍ والوفيات مليونان و354 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 107.3 ملايين حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 107 ملايين و339 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات، أن عدد المتعافين تجاوز 60 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و354 ألف حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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