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بالصور.. "بلدية بارق" تدشّن غرفة مراقبة المطاعم والمطابخ

ربط المسلخ النموذجي بالمحافظة بعدة نقاط لإعداد الأطعمة

دشّن رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، اليوم، غرفة مراقبة المطاعم والمطابخ بالكاميرات بمقر البلدية، وذلك ضمن مبادرة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي التي أطلقها لكل بلديات المنطقة.

كما تم ربط المسلخ النموذجي بالمحافظة، وربط عدة نقاط لإعداد الأطعمة في المطاعم؛ ليسهل مراقبتها والاطلاع على كل طرق تجهيز الأطعمة، والتأكد من أمانها.

وجارٍ العمل على ربط أكثر من 50 مطعم ومطبخ في المحافظة والمراكز التابعة، كما أن العمل جارٍ على ربط غرفة المراقبة مع المركز الرئيسي للمراقبة في غرفة عمليات أمانة منطقة عسير.

ووجّه رئيس البلدية مراقبي صحة البيئة بالقيام بجولة رقابية على المطاعم التي تعمل على خدمة التوصيل في وقت حظر التجول، وتم القيام بالجولة والاطلاع على تطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من حيث جودة تغليف الأطعمة وجاهزية سيارة التوصيل ومدى ملاءمتها لكل الاشتراطات.

بلدية بارق

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. "بلدية بارق" تدشّن غرفة مراقبة المطاعم والمطابخ
سبق

دشّن رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، اليوم، غرفة مراقبة المطاعم والمطابخ بالكاميرات بمقر البلدية، وذلك ضمن مبادرة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي التي أطلقها لكل بلديات المنطقة.

كما تم ربط المسلخ النموذجي بالمحافظة، وربط عدة نقاط لإعداد الأطعمة في المطاعم؛ ليسهل مراقبتها والاطلاع على كل طرق تجهيز الأطعمة، والتأكد من أمانها.

وجارٍ العمل على ربط أكثر من 50 مطعم ومطبخ في المحافظة والمراكز التابعة، كما أن العمل جارٍ على ربط غرفة المراقبة مع المركز الرئيسي للمراقبة في غرفة عمليات أمانة منطقة عسير.

ووجّه رئيس البلدية مراقبي صحة البيئة بالقيام بجولة رقابية على المطاعم التي تعمل على خدمة التوصيل في وقت حظر التجول، وتم القيام بالجولة والاطلاع على تطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من حيث جودة تغليف الأطعمة وجاهزية سيارة التوصيل ومدى ملاءمتها لكل الاشتراطات.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:46 PM

بالصور.. "بلدية بارق" تدشّن غرفة مراقبة المطاعم والمطابخ

ربط المسلخ النموذجي بالمحافظة بعدة نقاط لإعداد الأطعمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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دشّن رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، اليوم، غرفة مراقبة المطاعم والمطابخ بالكاميرات بمقر البلدية، وذلك ضمن مبادرة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي التي أطلقها لكل بلديات المنطقة.

كما تم ربط المسلخ النموذجي بالمحافظة، وربط عدة نقاط لإعداد الأطعمة في المطاعم؛ ليسهل مراقبتها والاطلاع على كل طرق تجهيز الأطعمة، والتأكد من أمانها.

وجارٍ العمل على ربط أكثر من 50 مطعم ومطبخ في المحافظة والمراكز التابعة، كما أن العمل جارٍ على ربط غرفة المراقبة مع المركز الرئيسي للمراقبة في غرفة عمليات أمانة منطقة عسير.

ووجّه رئيس البلدية مراقبي صحة البيئة بالقيام بجولة رقابية على المطاعم التي تعمل على خدمة التوصيل في وقت حظر التجول، وتم القيام بالجولة والاطلاع على تطبيق كل الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد من حيث جودة تغليف الأطعمة وجاهزية سيارة التوصيل ومدى ملاءمتها لكل الاشتراطات.

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