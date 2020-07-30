تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.