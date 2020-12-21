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حالة ممطرة تواعد 10 مناطق من الثلاثاء للخميس

وفق توقعات كشف عنها المركز الوطني للأرصاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس 7 - 9/ 5/ 1442هـ.

وقال المركز: إن الأمطار ستهطل على حائل وتكون خفيفة إلى متوسطة، وعلى القصيم وتكون خفيفة إلى متوسطة، وعلى الشرقية خفيفة إلى متوسطة، والشمالية خفيفة إلى متوسطة، والرياض خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف: ستهطل الأمطار على مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة، ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة، ومتوسطة، كما ستهطل على المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وأردف المركز أن الأمطار ستهطل على الباحة وتكون متوسطة قد تصل إلى غزيرة، وعلى عسير وتكون متوسطة، وعلى جازان وتكون ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة ومتوسطة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة ممطرة تواعد 10 مناطق من الثلاثاء للخميس
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس 7 - 9/ 5/ 1442هـ.

وقال المركز: إن الأمطار ستهطل على حائل وتكون خفيفة إلى متوسطة، وعلى القصيم وتكون خفيفة إلى متوسطة، وعلى الشرقية خفيفة إلى متوسطة، والشمالية خفيفة إلى متوسطة، والرياض خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف: ستهطل الأمطار على مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة، ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة، ومتوسطة، كما ستهطل على المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وأردف المركز أن الأمطار ستهطل على الباحة وتكون متوسطة قد تصل إلى غزيرة، وعلى عسير وتكون متوسطة، وعلى جازان وتكون ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة ومتوسطة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
02:39 PM

حالة ممطرة تواعد 10 مناطق من الثلاثاء للخميس

وفق توقعات كشف عنها المركز الوطني للأرصاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الثلاثاء إلى الخميس 7 - 9/ 5/ 1442هـ.

وقال المركز: إن الأمطار ستهطل على حائل وتكون خفيفة إلى متوسطة، وعلى القصيم وتكون خفيفة إلى متوسطة، وعلى الشرقية خفيفة إلى متوسطة، والشمالية خفيفة إلى متوسطة، والرياض خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف: ستهطل الأمطار على مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة، ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة، ومتوسطة، كما ستهطل على المدينة المنورة وتكون خفيفة إلى متوسطة.

وأردف المركز أن الأمطار ستهطل على الباحة وتكون متوسطة قد تصل إلى غزيرة، وعلى عسير وتكون متوسطة، وعلى جازان وتكون ومتوسطة قد تصل إلى غزيرة ومتوسطة.

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