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الأربعاء المقبل .. اختبار المقبولين بوظائف الشؤون الإسلامية بعسير

"الغامدي": يجب الالتزام بوقت ومكان إجراء الاختبارات التحريرية

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ / ٣ / ١٤٤١ موعد الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات لوظائف التعاقد التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة.

وقال مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي إن جميع المتقدمين على وظائف عسير (وظائف داعية - داعيات ومراقبي ومراقبات مساجد وحراس أمن من رجال ونساء)، سيتم اختبارهم في المسرح الرئيس بجامعة الملك خالد بأبها.

وأهاب مدير عام الفرع بالمتقدمين والمتقدمات الالتزام بوقت ومكان إجراء الاختبارات التحريرية، مع إحضار الهوية الوطنية، وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الاختبارات سوف تبدأ الساعة الـ 4 عصرًا.

عسير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مدير عام الشؤون الإسلامية سعود الغامدي وظائف عسير المسرح الرئيس بجامعة الملك خالد بأبها

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الأربعاء المقبل .. اختبار المقبولين بوظائف الشؤون الإسلامية بعسير
سبق

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ / ٣ / ١٤٤١ موعد الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات لوظائف التعاقد التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة.

وقال مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي إن جميع المتقدمين على وظائف عسير (وظائف داعية - داعيات ومراقبي ومراقبات مساجد وحراس أمن من رجال ونساء)، سيتم اختبارهم في المسرح الرئيس بجامعة الملك خالد بأبها.

وأهاب مدير عام الفرع بالمتقدمين والمتقدمات الالتزام بوقت ومكان إجراء الاختبارات التحريرية، مع إحضار الهوية الوطنية، وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الاختبارات سوف تبدأ الساعة الـ 4 عصرًا.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
09:58 PM

الأربعاء المقبل .. اختبار المقبولين بوظائف الشؤون الإسلامية بعسير

"الغامدي": يجب الالتزام بوقت ومكان إجراء الاختبارات التحريرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ / ٣ / ١٤٤١ موعد الاختبار التحريري للمرشحين والمرشحات لوظائف التعاقد التي سبق أن أعلنت عنها الوزارة.

وقال مدير عام الشؤون الإسلامية بعسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي إن جميع المتقدمين على وظائف عسير (وظائف داعية - داعيات ومراقبي ومراقبات مساجد وحراس أمن من رجال ونساء)، سيتم اختبارهم في المسرح الرئيس بجامعة الملك خالد بأبها.

وأهاب مدير عام الفرع بالمتقدمين والمتقدمات الالتزام بوقت ومكان إجراء الاختبارات التحريرية، مع إحضار الهوية الوطنية، وعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن الاختبارات سوف تبدأ الساعة الـ 4 عصرًا.

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