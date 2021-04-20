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"‏الزوبع" يحصل على الدكتوراه في المالية من أمريكا

حصل الدكتور سعد بن صالح الزوبع -عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود- على شهادة الدكتوراه في المالية (PhD) من الولايات المتحدة الأمريكية, كما حصل على شهادة التفوق والتميز العلمي ليس فقط على مستوى أمريكا وإنما على مستوى العالم. وتُمنح هذه الشهادة والتكريم للمتميزين من أفضل 5%؜ من الجامعات في العالم. كما أضيف اسم الدكتور سعد في القائمة الدولية لأصحاب الإنجازات العالية وقادة الأعمال في العالم.

ويُذكر أنه تم تكريمه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أمير الرياض آنذاك- وتكريمه من الأمير منصور بن متعب آل سعود لحصوله على مرتبة الشرف الأولى في مرحلة البكالوريوس والأول في كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود.

كما تخرّج بإمتياز في مرحلة الماجستير من جامعة براندايز بالولايات المتحدة الأميركية وتم تكريمه من قبل الجامعة، كما قام بالتدريس بنفس الجامعة.

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"‏الزوبع" يحصل على الدكتوراه في المالية من أمريكا
سبق

حصل الدكتور سعد بن صالح الزوبع -عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود- على شهادة الدكتوراه في المالية (PhD) من الولايات المتحدة الأمريكية, كما حصل على شهادة التفوق والتميز العلمي ليس فقط على مستوى أمريكا وإنما على مستوى العالم. وتُمنح هذه الشهادة والتكريم للمتميزين من أفضل 5%؜ من الجامعات في العالم. كما أضيف اسم الدكتور سعد في القائمة الدولية لأصحاب الإنجازات العالية وقادة الأعمال في العالم.

ويُذكر أنه تم تكريمه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أمير الرياض آنذاك- وتكريمه من الأمير منصور بن متعب آل سعود لحصوله على مرتبة الشرف الأولى في مرحلة البكالوريوس والأول في كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود.

كما تخرّج بإمتياز في مرحلة الماجستير من جامعة براندايز بالولايات المتحدة الأميركية وتم تكريمه من قبل الجامعة، كما قام بالتدريس بنفس الجامعة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
02:34 AM
اخر تعديل
20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:06 AM

"‏الزوبع" يحصل على الدكتوراه في المالية من أمريكا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الدكتور سعد بن صالح الزوبع -عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود- على شهادة الدكتوراه في المالية (PhD) من الولايات المتحدة الأمريكية, كما حصل على شهادة التفوق والتميز العلمي ليس فقط على مستوى أمريكا وإنما على مستوى العالم. وتُمنح هذه الشهادة والتكريم للمتميزين من أفضل 5%؜ من الجامعات في العالم. كما أضيف اسم الدكتور سعد في القائمة الدولية لأصحاب الإنجازات العالية وقادة الأعمال في العالم.

ويُذكر أنه تم تكريمه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أمير الرياض آنذاك- وتكريمه من الأمير منصور بن متعب آل سعود لحصوله على مرتبة الشرف الأولى في مرحلة البكالوريوس والأول في كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود.

كما تخرّج بإمتياز في مرحلة الماجستير من جامعة براندايز بالولايات المتحدة الأميركية وتم تكريمه من قبل الجامعة، كما قام بالتدريس بنفس الجامعة.

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