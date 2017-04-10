النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير القصيم يوجّه بسرعة إغلاق جميع محال المستلزمات والكماليات بالمنطقة

طالب برفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بسرعة إغلاق جميع محال المستلزمات والكماليات في المنطقة، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وجّه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قِبل الجهات المختصة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.

ويأتي ذلك حرصًا من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه إغلاق المحال التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها (الرجالية، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها)، مؤكدًا سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير القصيم يوجّه بسرعة إغلاق جميع محال المستلزمات والكماليات بالمنطقة
سبق

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بسرعة إغلاق جميع محال المستلزمات والكماليات في المنطقة، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وجّه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قِبل الجهات المختصة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.

ويأتي ذلك حرصًا من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه إغلاق المحال التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها (الرجالية، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها)، مؤكدًا سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:34 AM

أمير القصيم يوجّه بسرعة إغلاق جميع محال المستلزمات والكماليات بالمنطقة

طالب برفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
1
7,156

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بسرعة إغلاق جميع محال المستلزمات والكماليات في المنطقة، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد.

كما وجّه سموه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قِبل الجهات المختصة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة -بإذن الله-.

ويأتي ذلك حرصًا من سموه على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتضمن التوجيه إغلاق المحال التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها (الرجالية، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها)، مؤكدًا سموه الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,039
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,180
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,828
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,099

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة