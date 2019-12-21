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نائب أمير جازان يوجّه بعلاج "باسل" على نفقته.. هذا ما قاله للطفل!

وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، بعلاج الطفل "باسل موسى أحمد أبو حية"، في دولة فرنسا، على نفقته الخاصة.

ويعاني الطفل "باسل أبو حية"، تشوهات من جراء حروق بمادة الأسيد في الوجه والعين اليمنى والأطراف العلوية والسفلية.

وقال موسى أبو حية، والد الطفل باسل: "ليس مستغربًا ما يقدمه نائب أمير منطقة جازان من العمل الإنساني في المنطقة، فحالة ابني ليست الأولى التي يتفاعل معها الأمير".

وأضاف "أبو حية": "ما خفف مصابنا هو استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز لابني، وكلماته الأبوية الحانية، والابتسامة التي أعادت لنا الأمل".

ووصف مشهد استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز قائلاً: "قبّل الأمير ابني وقال: باسل أنت ابني، وإن شاء الله تكون بخير، ومتى ما دعتكم الحاجة إليّ فأنا موجود".

وقدّم والد الطفل، شكره للفتة الأبوية والإنسانية من الأمير محمد بن عبدالعزيز، داعيًا الله له بالخير، وأن يطيل في عمره، ويسعده كما أسعد الطفل وجميع عائلته.

ويعد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أيقونة للإنسانية وعمل الخير، حيث سبق ووجه بعلاج عدة حالات إنسانية، كما يعد الداعم الأول للجهات والمناشط الخيرية في منطقة جازان.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير جازان يوجّه بعلاج "باسل" على نفقته.. هذا ما قاله للطفل!
سبق

وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، بعلاج الطفل "باسل موسى أحمد أبو حية"، في دولة فرنسا، على نفقته الخاصة.

ويعاني الطفل "باسل أبو حية"، تشوهات من جراء حروق بمادة الأسيد في الوجه والعين اليمنى والأطراف العلوية والسفلية.

وقال موسى أبو حية، والد الطفل باسل: "ليس مستغربًا ما يقدمه نائب أمير منطقة جازان من العمل الإنساني في المنطقة، فحالة ابني ليست الأولى التي يتفاعل معها الأمير".

وأضاف "أبو حية": "ما خفف مصابنا هو استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز لابني، وكلماته الأبوية الحانية، والابتسامة التي أعادت لنا الأمل".

ووصف مشهد استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز قائلاً: "قبّل الأمير ابني وقال: باسل أنت ابني، وإن شاء الله تكون بخير، ومتى ما دعتكم الحاجة إليّ فأنا موجود".

وقدّم والد الطفل، شكره للفتة الأبوية والإنسانية من الأمير محمد بن عبدالعزيز، داعيًا الله له بالخير، وأن يطيل في عمره، ويسعده كما أسعد الطفل وجميع عائلته.

ويعد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أيقونة للإنسانية وعمل الخير، حيث سبق ووجه بعلاج عدة حالات إنسانية، كما يعد الداعم الأول للجهات والمناشط الخيرية في منطقة جازان.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:35 PM

نائب أمير جازان يوجّه بعلاج "باسل" على نفقته.. هذا ما قاله للطفل!

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عبدالرحمن السلماني - جازان
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وجّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، بعلاج الطفل "باسل موسى أحمد أبو حية"، في دولة فرنسا، على نفقته الخاصة.

ويعاني الطفل "باسل أبو حية"، تشوهات من جراء حروق بمادة الأسيد في الوجه والعين اليمنى والأطراف العلوية والسفلية.

وقال موسى أبو حية، والد الطفل باسل: "ليس مستغربًا ما يقدمه نائب أمير منطقة جازان من العمل الإنساني في المنطقة، فحالة ابني ليست الأولى التي يتفاعل معها الأمير".

وأضاف "أبو حية": "ما خفف مصابنا هو استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز لابني، وكلماته الأبوية الحانية، والابتسامة التي أعادت لنا الأمل".

ووصف مشهد استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز قائلاً: "قبّل الأمير ابني وقال: باسل أنت ابني، وإن شاء الله تكون بخير، ومتى ما دعتكم الحاجة إليّ فأنا موجود".

وقدّم والد الطفل، شكره للفتة الأبوية والإنسانية من الأمير محمد بن عبدالعزيز، داعيًا الله له بالخير، وأن يطيل في عمره، ويسعده كما أسعد الطفل وجميع عائلته.

ويعد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أيقونة للإنسانية وعمل الخير، حيث سبق ووجه بعلاج عدة حالات إنسانية، كما يعد الداعم الأول للجهات والمناشط الخيرية في منطقة جازان.

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