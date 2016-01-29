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رابطة الاحياء تقيم مباراة كروية احتفالاً باليوم العالمي للتعليم

كرّمت بعض الشخصيات التي خدمت في مجال التعليم

أقامت رابطة فرق الاحياء لكرة القدم بمدينة الرياض احتفالاً رياضيًا بمناسبة اليوم الدولي للتعليم بإقامة مباراة كروية بين فريقي السلطان وفريق اليورو برعاية الدكتور فيصل الشرعبي رئيس الجمعية السعودية للإحصاء والمستشار في الهيئة العامة للإحصاء.

وقد كرّمت اللجنة المنظمة للمباراة بعضًا من الشخصيات التي خدمت في مجال التعليم، كما أقامت عددًا من الفعاليات الترفيهية والاستعراضية ما بين شوطي المباراة.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور فواز كاسب العنزي في كلمة ألقاها أهمية إحياء مثل هذه المناسبات والتي تحمل رسالة من قِبل الفريقين من خلال استشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه من خدموا الوطن وهو ما يعكس الحالة الذي وصل إلية أبناء وطننا العظيم من وعي اجتماعي وثقافي.

وتابع في هذه الأيام تحتفل الأسرة الدولية والمملكة العربية السعودية التي تعد جزءًا من العالم باليوم العالمي للتعليم فهي دائمًا ما تسعى إلى تحقيق ودعم الجميع بإعطائهم الحق في فرصة بالتعليم.

وأضاف أن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود "يرحمه الله" أولت أهمية كبيرة للتعليم من خلال وضع الخطط والإستراتيجية اللازمة للنهوض بواقع التعليم من خلال إنشاء المدارس والجامعات.

واستمر هذا الاهتمام حتى تاريخنا الحاضر من خلال النهضة المعاصرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حيث تضمنت الرؤية المباركة٢٠٣٠ مجموعة من الأهداف التعليمية والتي تأتي ضمن تحقيق الأهداف الأممية بتحقيق التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن المباراة التي أُقيمت على ملعب اليورو انتهت لمصلحة فريق اليورو بنتيجة (4-3) وفي نهاية الحفل الختامي تم تسليم الكأس للفائز.

يُذكر أن حمود محمد السهلي هو من نظم الحفل، حيث يعد من الشخصيات التي تمتلك الخبرة التنظيمية في ظل التقدم التقني.

اليوم العالمي للتعليم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رابطة الاحياء تقيم مباراة كروية احتفالاً باليوم العالمي للتعليم
سبق

أقامت رابطة فرق الاحياء لكرة القدم بمدينة الرياض احتفالاً رياضيًا بمناسبة اليوم الدولي للتعليم بإقامة مباراة كروية بين فريقي السلطان وفريق اليورو برعاية الدكتور فيصل الشرعبي رئيس الجمعية السعودية للإحصاء والمستشار في الهيئة العامة للإحصاء.

وقد كرّمت اللجنة المنظمة للمباراة بعضًا من الشخصيات التي خدمت في مجال التعليم، كما أقامت عددًا من الفعاليات الترفيهية والاستعراضية ما بين شوطي المباراة.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور فواز كاسب العنزي في كلمة ألقاها أهمية إحياء مثل هذه المناسبات والتي تحمل رسالة من قِبل الفريقين من خلال استشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه من خدموا الوطن وهو ما يعكس الحالة الذي وصل إلية أبناء وطننا العظيم من وعي اجتماعي وثقافي.

وتابع في هذه الأيام تحتفل الأسرة الدولية والمملكة العربية السعودية التي تعد جزءًا من العالم باليوم العالمي للتعليم فهي دائمًا ما تسعى إلى تحقيق ودعم الجميع بإعطائهم الحق في فرصة بالتعليم.

وأضاف أن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود "يرحمه الله" أولت أهمية كبيرة للتعليم من خلال وضع الخطط والإستراتيجية اللازمة للنهوض بواقع التعليم من خلال إنشاء المدارس والجامعات.

واستمر هذا الاهتمام حتى تاريخنا الحاضر من خلال النهضة المعاصرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حيث تضمنت الرؤية المباركة٢٠٣٠ مجموعة من الأهداف التعليمية والتي تأتي ضمن تحقيق الأهداف الأممية بتحقيق التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن المباراة التي أُقيمت على ملعب اليورو انتهت لمصلحة فريق اليورو بنتيجة (4-3) وفي نهاية الحفل الختامي تم تسليم الكأس للفائز.

يُذكر أن حمود محمد السهلي هو من نظم الحفل، حيث يعد من الشخصيات التي تمتلك الخبرة التنظيمية في ظل التقدم التقني.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
11:46 PM

رابطة الاحياء تقيم مباراة كروية احتفالاً باليوم العالمي للتعليم

كرّمت بعض الشخصيات التي خدمت في مجال التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت رابطة فرق الاحياء لكرة القدم بمدينة الرياض احتفالاً رياضيًا بمناسبة اليوم الدولي للتعليم بإقامة مباراة كروية بين فريقي السلطان وفريق اليورو برعاية الدكتور فيصل الشرعبي رئيس الجمعية السعودية للإحصاء والمستشار في الهيئة العامة للإحصاء.

وقد كرّمت اللجنة المنظمة للمباراة بعضًا من الشخصيات التي خدمت في مجال التعليم، كما أقامت عددًا من الفعاليات الترفيهية والاستعراضية ما بين شوطي المباراة.

وبهذه المناسبة أوضح الدكتور فواز كاسب العنزي في كلمة ألقاها أهمية إحياء مثل هذه المناسبات والتي تحمل رسالة من قِبل الفريقين من خلال استشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه من خدموا الوطن وهو ما يعكس الحالة الذي وصل إلية أبناء وطننا العظيم من وعي اجتماعي وثقافي.

وتابع في هذه الأيام تحتفل الأسرة الدولية والمملكة العربية السعودية التي تعد جزءًا من العالم باليوم العالمي للتعليم فهي دائمًا ما تسعى إلى تحقيق ودعم الجميع بإعطائهم الحق في فرصة بالتعليم.

وأضاف أن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود "يرحمه الله" أولت أهمية كبيرة للتعليم من خلال وضع الخطط والإستراتيجية اللازمة للنهوض بواقع التعليم من خلال إنشاء المدارس والجامعات.

واستمر هذا الاهتمام حتى تاريخنا الحاضر من خلال النهضة المعاصرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حيث تضمنت الرؤية المباركة٢٠٣٠ مجموعة من الأهداف التعليمية والتي تأتي ضمن تحقيق الأهداف الأممية بتحقيق التنمية المستدامة.

يُشار إلى أن المباراة التي أُقيمت على ملعب اليورو انتهت لمصلحة فريق اليورو بنتيجة (4-3) وفي نهاية الحفل الختامي تم تسليم الكأس للفائز.

يُذكر أن حمود محمد السهلي هو من نظم الحفل، حيث يعد من الشخصيات التي تمتلك الخبرة التنظيمية في ظل التقدم التقني.

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