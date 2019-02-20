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نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يرأس الوفد السعودي المشارك في دورة غرب آسيا البارالمبية

يرأس الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي تُفتتح غدًا في قلعة عراد بمملكة البحرين تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتأتي رئاسة "ابن جلوي" الوفد السعودي وحضور حفل افتتاح الدورة نيابة عن الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. ووقع اختيار اللجنة المنظمة على قلعة عراد لتكون مسرحًا لحفل الافتتاح.

وجاء اختيار اللجنة المنظمة لقلعة عراد لأسباب عدة، من بينها التركيز على الإرث التاريخي لمملكة البحرين، وبيان حضارتها العريقة في مختلف المجالات، والحرص على تعريف المشاركين بتاريخ البحرين التليد.

وسيشمل الحفل العديد من الفقرات والكلمات التي ستركز وتسلط الضوء على استضافة البحرين هذا الحدث القاري، والأهداف التي تركز على مملكة البحرين وإنجازاتها، وإبراز دور الألعاب البارالمبية وأهميتها في جمع دول منطقة غرب آسيا لإعلاء شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم ذوي عزيمة، إلى جانب توفير البيئة الرياضية المثالية لهم لنثر إبداعاتهم في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الرياضي والتنافسي.

وكانت البعثة السعودية قد وصلت أمس لمملكة البحرين بعد أن أنهت استعدادها للمشاركة في الدورة. ويشارك الوفد السعودي بـ 53 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 6 ألعاب، تتضمن (كرة الهدف، ألعاب القوى، بوشيا، ريشة، كرة السلة ورفع الأثقال).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يرأس الوفد السعودي المشارك في دورة غرب آسيا البارالمبية
سبق

يرأس الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي تُفتتح غدًا في قلعة عراد بمملكة البحرين تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتأتي رئاسة "ابن جلوي" الوفد السعودي وحضور حفل افتتاح الدورة نيابة عن الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. ووقع اختيار اللجنة المنظمة على قلعة عراد لتكون مسرحًا لحفل الافتتاح.

وجاء اختيار اللجنة المنظمة لقلعة عراد لأسباب عدة، من بينها التركيز على الإرث التاريخي لمملكة البحرين، وبيان حضارتها العريقة في مختلف المجالات، والحرص على تعريف المشاركين بتاريخ البحرين التليد.

وسيشمل الحفل العديد من الفقرات والكلمات التي ستركز وتسلط الضوء على استضافة البحرين هذا الحدث القاري، والأهداف التي تركز على مملكة البحرين وإنجازاتها، وإبراز دور الألعاب البارالمبية وأهميتها في جمع دول منطقة غرب آسيا لإعلاء شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم ذوي عزيمة، إلى جانب توفير البيئة الرياضية المثالية لهم لنثر إبداعاتهم في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الرياضي والتنافسي.

وكانت البعثة السعودية قد وصلت أمس لمملكة البحرين بعد أن أنهت استعدادها للمشاركة في الدورة. ويشارك الوفد السعودي بـ 53 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 6 ألعاب، تتضمن (كرة الهدف، ألعاب القوى، بوشيا، ريشة، كرة السلة ورفع الأثقال).

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
12:24 AM

نيابة عن "الفيصل".. "ابن جلوي" يرأس الوفد السعودي المشارك في دورة غرب آسيا البارالمبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرأس الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي تُفتتح غدًا في قلعة عراد بمملكة البحرين تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتأتي رئاسة "ابن جلوي" الوفد السعودي وحضور حفل افتتاح الدورة نيابة عن الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية. ووقع اختيار اللجنة المنظمة على قلعة عراد لتكون مسرحًا لحفل الافتتاح.

وجاء اختيار اللجنة المنظمة لقلعة عراد لأسباب عدة، من بينها التركيز على الإرث التاريخي لمملكة البحرين، وبيان حضارتها العريقة في مختلف المجالات، والحرص على تعريف المشاركين بتاريخ البحرين التليد.

وسيشمل الحفل العديد من الفقرات والكلمات التي ستركز وتسلط الضوء على استضافة البحرين هذا الحدث القاري، والأهداف التي تركز على مملكة البحرين وإنجازاتها، وإبراز دور الألعاب البارالمبية وأهميتها في جمع دول منطقة غرب آسيا لإعلاء شأن الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم ذوي عزيمة، إلى جانب توفير البيئة الرياضية المثالية لهم لنثر إبداعاتهم في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الرياضي والتنافسي.

وكانت البعثة السعودية قد وصلت أمس لمملكة البحرين بعد أن أنهت استعدادها للمشاركة في الدورة. ويشارك الوفد السعودي بـ 53 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 6 ألعاب، تتضمن (كرة الهدف، ألعاب القوى، بوشيا، ريشة، كرة السلة ورفع الأثقال).

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