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فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

ارتكب حارس المرمى خطأ نادراً

شهدت مباراة إبسويتش تاون وضيفه شيفيلد وينزداي، التي أقيمت السبت الماضي لحساب الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تسجيل أصحاب الأرض واحداً من أغرب الأهداف في عالم كرة القدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، وصلت كرة عالية إلى مهاجم إبسويتش تاون، ماكوالي بون، على الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء فريق شيفيلد، فسددها قبل أن تتجاوز خط الملعب لتستقر في يد الحارس بايلي فاريل.

ولكن ماكوالي، نجح في التخفي وراء الحارس بايلي فاريل، وظل يتربص به حتى ارتكب حارس المرمى خطأ نادراً عندما أنزل الكرة على الأرض دون النظر حوله وخلفه، ليخطفها منه ماكوالي.

ومرر ماكوالي الكرة إلى أحد زملائه ليمررها بدوره إلى كونور تشابلين، الذي سجل هدف التعادل لإبسويتش تاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليظفر فريقه بنقطة يتيمة.

ويملك شيفيلد وينزداي 12 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الـ11، في حين يشغل إبسويتش تاون المرتبة الـ21 بسبع نقاط فقط.

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فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة
سبق

شهدت مباراة إبسويتش تاون وضيفه شيفيلد وينزداي، التي أقيمت السبت الماضي لحساب الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تسجيل أصحاب الأرض واحداً من أغرب الأهداف في عالم كرة القدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، وصلت كرة عالية إلى مهاجم إبسويتش تاون، ماكوالي بون، على الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء فريق شيفيلد، فسددها قبل أن تتجاوز خط الملعب لتستقر في يد الحارس بايلي فاريل.

ولكن ماكوالي، نجح في التخفي وراء الحارس بايلي فاريل، وظل يتربص به حتى ارتكب حارس المرمى خطأ نادراً عندما أنزل الكرة على الأرض دون النظر حوله وخلفه، ليخطفها منه ماكوالي.

ومرر ماكوالي الكرة إلى أحد زملائه ليمررها بدوره إلى كونور تشابلين، الذي سجل هدف التعادل لإبسويتش تاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليظفر فريقه بنقطة يتيمة.

ويملك شيفيلد وينزداي 12 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الـ11، في حين يشغل إبسويتش تاون المرتبة الـ21 بسبع نقاط فقط.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
10:32 AM

فيديو أغرب هدف.. حيلة لاعب تُنقذ فريقه من الخسارة

ارتكب حارس المرمى خطأ نادراً

A A A
أيمن حسن - الرياض
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1,577

شهدت مباراة إبسويتش تاون وضيفه شيفيلد وينزداي، التي أقيمت السبت الماضي لحساب الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، تسجيل أصحاب الأرض واحداً من أغرب الأهداف في عالم كرة القدم.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير لتقدم شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، وصلت كرة عالية إلى مهاجم إبسويتش تاون، ماكوالي بون، على الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء فريق شيفيلد، فسددها قبل أن تتجاوز خط الملعب لتستقر في يد الحارس بايلي فاريل.

ولكن ماكوالي، نجح في التخفي وراء الحارس بايلي فاريل، وظل يتربص به حتى ارتكب حارس المرمى خطأ نادراً عندما أنزل الكرة على الأرض دون النظر حوله وخلفه، ليخطفها منه ماكوالي.

ومرر ماكوالي الكرة إلى أحد زملائه ليمررها بدوره إلى كونور تشابلين، الذي سجل هدف التعادل لإبسويتش تاون في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليظفر فريقه بنقطة يتيمة.

ويملك شيفيلد وينزداي 12 نقطة من 8 مباريات، ويحتل المركز الـ11، في حين يشغل إبسويتش تاون المرتبة الـ21 بسبع نقاط فقط.

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