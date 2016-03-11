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صباح اليوم.. "برنت" يرتفع لـ37.29 دولارًا للبرميل

ارتفع بمقدار 0.07 بنسًا ما نسبته 0.19%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.07 بنسًا، ما نسبته 0.19%، ليصل إلى 37.29 دولارًا أمريكيًّا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.10سنتًا، ليصل سعره إلى 34.26 دولارًا أمريكيًّا.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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صباح اليوم.. "برنت" يرتفع لـ37.29 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.07 بنسًا، ما نسبته 0.19%، ليصل إلى 37.29 دولارًا أمريكيًّا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.10سنتًا، ليصل سعره إلى 34.26 دولارًا أمريكيًّا.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:15 PM

صباح اليوم.. "برنت" يرتفع لـ37.29 دولارًا للبرميل

ارتفع بمقدار 0.07 بنسًا ما نسبته 0.19%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,400

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.07 بنسًا، ما نسبته 0.19%، ليصل إلى 37.29 دولارًا أمريكيًّا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.10سنتًا، ليصل سعره إلى 34.26 دولارًا أمريكيًّا.

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