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إطلاق مشروع الصيانة التطوعية في "تقنية جازان"

يستهدف ٣٠ منزلاً في المنطقة بالشراكة مع بنك الرياض

أطلقت فرقة الصيانة التطوعية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان أولى خطوات مشروع الصيانة التطوعية "تقني العطاء"، بالشراكة مع بنك الرياض.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، المهندس فوزي رضوان، أن هذا المشروع هو تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربي ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدربين، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في الصيانة، وتحقيق ودعم أهداف المؤسسة بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، والشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يستهدف ٣٠ منزلاً في المنطقة، وأن المتدربين المشاركين البالغ عددهم ٢٠ متدربًا يعملون ١٥٠٠ ساعة تطوعية لمدة 3 أسابيع. ويتم التنفيذ في ثلاثة تخصصات، هي: الكهرباء الإنشائية والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف. مضيفًا بأنه تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع.

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إطلاق مشروع الصيانة التطوعية في "تقنية جازان"
سبق

أطلقت فرقة الصيانة التطوعية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان أولى خطوات مشروع الصيانة التطوعية "تقني العطاء"، بالشراكة مع بنك الرياض.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، المهندس فوزي رضوان، أن هذا المشروع هو تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربي ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدربين، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في الصيانة، وتحقيق ودعم أهداف المؤسسة بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، والشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يستهدف ٣٠ منزلاً في المنطقة، وأن المتدربين المشاركين البالغ عددهم ٢٠ متدربًا يعملون ١٥٠٠ ساعة تطوعية لمدة 3 أسابيع. ويتم التنفيذ في ثلاثة تخصصات، هي: الكهرباء الإنشائية والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف. مضيفًا بأنه تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع.

06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
12:01 AM

إطلاق مشروع الصيانة التطوعية في "تقنية جازان"

يستهدف ٣٠ منزلاً في المنطقة بالشراكة مع بنك الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أطلقت فرقة الصيانة التطوعية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان أولى خطوات مشروع الصيانة التطوعية "تقني العطاء"، بالشراكة مع بنك الرياض.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، المهندس فوزي رضوان، أن هذا المشروع هو تعزيز القيم الدينية والانتماء الوطني بتعميق ثقافة العمل التطوعي لمتدربي ومنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتطبيق العملي للمهارات التقنية والمهنية المكتسبة للمتدربين، تحت إشراف نخبة من المدربين المتخصصين في الصيانة، وتحقيق ودعم أهداف المؤسسة بتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، والشراكة المجتمعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يستهدف ٣٠ منزلاً في المنطقة، وأن المتدربين المشاركين البالغ عددهم ٢٠ متدربًا يعملون ١٥٠٠ ساعة تطوعية لمدة 3 أسابيع. ويتم التنفيذ في ثلاثة تخصصات، هي: الكهرباء الإنشائية والتمديدات الصحية والتبريد والتكييف. مضيفًا بأنه تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية لتنفيذ هذا المشروع.

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