مدير التعليم بمحايل يعلن نجاح خطة "الأسبوع الحي" بمدارس البنين والبنات

مؤكداً انتظام 87 ألف طالب وطالبة من اليوم الأول بالتعاون مع أولياء الأمور

أكد مدير تعليم محايل منصور بن عبدالله آل شريم نجاح الخطة المعدة "للأسبوع الحي" في أول يوم له بكل همة ونشاط بسبب تضافر جهود الكوادر التعليمية بالمدارس وأقسام الإدارة بنين وبنات وأولياء الأمور.

وقال إن المدارس شهدت انتظام 87090 طالباً وطالبة وزيارات ميدانية لأكثر من 335 مشرفاً ومشرفة شاركوا منسوبي ومنسوبات المدارس في اليوم الدراسي والعملية التعليمية والتربوية.

وأكد "آل شريم" على أهمية هذا الأسبوع الذي يسبق الاختبارات التي يختتم بها الطلاب عامهم الدراسي، ودعا إلى استمرار الجهود وتظافرها من قبل الكوادر التعليمية وأولياء الأمور الشركاء الأساسيين في هذا الانضباط، مؤكداً استقبال المكاتب التعليمية والمدارس للطلاب بحزمة من البرامج والفعاليات الجاذبة للطلاب والطالبات.

وشدد "آل شريم" أن زيارات المشرفين والمشرفات للمدارس مستمرة طوال الأسبوع.

وفي الختام قدم "آل شريم" شكره وتقديره للميدان التربوي وأولياء الأمور والطلاب والطالبات لما لمسه من انضباط وحراك تربوي خلال اليوم الأول من "الأسبوع الحي" الذي يعد من أهم أسابيع العام الدراسي، وقال إن الانضباط مطلب مهم في جميع أمور الحياة ومن شأنه خلق جيل مختلف يستشعر المسؤولية.