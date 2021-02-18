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"خيرية نجران" تستقبل من الأمانة والمراعي والوطني للتمور مساعدات غذائية

توزع على مستفيدي الجمعية في مقرها

استقبلت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مساعدات غذائية تضمنت فواكه وعصائر وفطائر وتمورًا، قدمتها أمانة نجران وشركة المراعي، والمصنع الوطني للتمور.

وقال مدير الجمعية عبده عطيف: إن أمانة نجران قدمت 36 كرتون برتقال، و229 حبة من البطيخ، و31 كرتون طماطم و5 كراتين موز.

بينما قدمت شركة المراعي 150 كرتون حليب، و499 فطيرة، و21 عصير مشكل، وقدم المصنع الوطني للتمور 1001 كرتون.

وأضاف "عطيف" أن الجمعية ستعمل على توزيعها على مستفيدي الجمعية في مقرها، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والعمل على إيصالها إلى منازل الأسر الذين يتعذر عليهم الوصول إلى مقر الجمعية؛ من خلال سيارات مجهزة وفرق مدربة، مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقدم "عطيف" لأمانة نجران وشركة المراعي والمصنع الوطني للتمور، الشكر على دعمهم البرامج الخيرية التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية من خلال تقديم خدماتها للأسر المحتاجة وللأيتام والأرامل وذوي الحالات الحرجة والمسنين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"خيرية نجران" تستقبل من الأمانة والمراعي والوطني للتمور مساعدات غذائية
سبق

استقبلت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مساعدات غذائية تضمنت فواكه وعصائر وفطائر وتمورًا، قدمتها أمانة نجران وشركة المراعي، والمصنع الوطني للتمور.

وقال مدير الجمعية عبده عطيف: إن أمانة نجران قدمت 36 كرتون برتقال، و229 حبة من البطيخ، و31 كرتون طماطم و5 كراتين موز.

بينما قدمت شركة المراعي 150 كرتون حليب، و499 فطيرة، و21 عصير مشكل، وقدم المصنع الوطني للتمور 1001 كرتون.

وأضاف "عطيف" أن الجمعية ستعمل على توزيعها على مستفيدي الجمعية في مقرها، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والعمل على إيصالها إلى منازل الأسر الذين يتعذر عليهم الوصول إلى مقر الجمعية؛ من خلال سيارات مجهزة وفرق مدربة، مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقدم "عطيف" لأمانة نجران وشركة المراعي والمصنع الوطني للتمور، الشكر على دعمهم البرامج الخيرية التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية من خلال تقديم خدماتها للأسر المحتاجة وللأيتام والأرامل وذوي الحالات الحرجة والمسنين.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
05:07 PM

"خيرية نجران" تستقبل من الأمانة والمراعي والوطني للتمور مساعدات غذائية

توزع على مستفيدي الجمعية في مقرها

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علي حفول - نجران
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استقبلت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، مساعدات غذائية تضمنت فواكه وعصائر وفطائر وتمورًا، قدمتها أمانة نجران وشركة المراعي، والمصنع الوطني للتمور.

وقال مدير الجمعية عبده عطيف: إن أمانة نجران قدمت 36 كرتون برتقال، و229 حبة من البطيخ، و31 كرتون طماطم و5 كراتين موز.

بينما قدمت شركة المراعي 150 كرتون حليب، و499 فطيرة، و21 عصير مشكل، وقدم المصنع الوطني للتمور 1001 كرتون.

وأضاف "عطيف" أن الجمعية ستعمل على توزيعها على مستفيدي الجمعية في مقرها، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، والعمل على إيصالها إلى منازل الأسر الذين يتعذر عليهم الوصول إلى مقر الجمعية؛ من خلال سيارات مجهزة وفرق مدربة، مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقدم "عطيف" لأمانة نجران وشركة المراعي والمصنع الوطني للتمور، الشكر على دعمهم البرامج الخيرية التي تساهم في تحقيق أهداف الجمعية من خلال تقديم خدماتها للأسر المحتاجة وللأيتام والأرامل وذوي الحالات الحرجة والمسنين.

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