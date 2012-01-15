النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وجه الإسلام بصيانتها.. خطباء الجمعة ينوهون باهتمام القيادة بـ"حقوق كبار السن"

قالوا: إهمالها مدعاة للإثم وأداؤها من موجبات حفظ الله وتقييض من يعين في الكبر

أكد خطباء الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة، أن من الأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة التي دعا إليها ديننا الحنيف معرفة قدر كبار السن، ومراعاة حقوقهم والتأدب معهم، ومعرفة ما لهم من حقوق وواجبات، مستشهدين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على منازل الناس وأقدارهم وحقوقهم، ومنها كبار السن والقيام بحقوق هذه الفئة الغالية وتأدية واجباتهم.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي وحِّدت اليوم في جوامع ومساجد المملكة إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار حرص الوزارة على التطرق لموضوعات تلامس حاجة المجتمع وتساهم في وحدته واجتماع كلمته وتماسك أفراده وتعاونهم.

وبين الخطباء أن إكرام ذي الشيبة من إجلال الله -سبحانه وتعالى-، وأن إكرام المسلم لذي الشيبة مما يتقرب به المؤمنون إلى الله، ويطلبون به ثواب الله -عز وجل- وعظيم موعوده، ولا سيما مَنْ صاحب كبر سنه ضعفًا في البنية، ووهنًا في البدن، وضعفًا في الصحة؛ فإن الحقوق تتراكم، والواجبات تتعدد.

وأشاروا إلى أن كثيرًا من كبار السن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وعناية بدنية ونفسية واجتماعية، والإسلام أكد حقوقهم ورتب الوعد والوعيد على ذلك، مشيرين إلى أن الإهمال والتراخي في ذلك مدعاة للإثم فكما يدين المرء يدان، فمن كان عارفًا بحقوق هؤلاء، مؤديًا لواجباتهم حفظه الله وقيض له من يعينه في كبره.

ونوه الخطباء، في ختام خطبهم، بالجهود المبذولة من القيادة الحكيمة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في التأكيد على حقوق كبار السن والعناية بهم وسن الأنظمة التي تضمن كرامتهم وتراعي مشاعرهم وتعين على الحياة الكريمة لهم اتساقًا مع رسالة الإسلام التي تتشرف بها المملكة.

ويأتي تخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع موافقة مجلس الوزراء الصادرة الأسبوع الماضي على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم، حيث يعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وجه الإسلام بصيانتها.. خطباء الجمعة ينوهون باهتمام القيادة بـ"حقوق كبار السن"
سبق

أكد خطباء الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة، أن من الأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة التي دعا إليها ديننا الحنيف معرفة قدر كبار السن، ومراعاة حقوقهم والتأدب معهم، ومعرفة ما لهم من حقوق وواجبات، مستشهدين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على منازل الناس وأقدارهم وحقوقهم، ومنها كبار السن والقيام بحقوق هذه الفئة الغالية وتأدية واجباتهم.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي وحِّدت اليوم في جوامع ومساجد المملكة إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار حرص الوزارة على التطرق لموضوعات تلامس حاجة المجتمع وتساهم في وحدته واجتماع كلمته وتماسك أفراده وتعاونهم.

وبين الخطباء أن إكرام ذي الشيبة من إجلال الله -سبحانه وتعالى-، وأن إكرام المسلم لذي الشيبة مما يتقرب به المؤمنون إلى الله، ويطلبون به ثواب الله -عز وجل- وعظيم موعوده، ولا سيما مَنْ صاحب كبر سنه ضعفًا في البنية، ووهنًا في البدن، وضعفًا في الصحة؛ فإن الحقوق تتراكم، والواجبات تتعدد.

وأشاروا إلى أن كثيرًا من كبار السن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وعناية بدنية ونفسية واجتماعية، والإسلام أكد حقوقهم ورتب الوعد والوعيد على ذلك، مشيرين إلى أن الإهمال والتراخي في ذلك مدعاة للإثم فكما يدين المرء يدان، فمن كان عارفًا بحقوق هؤلاء، مؤديًا لواجباتهم حفظه الله وقيض له من يعينه في كبره.

ونوه الخطباء، في ختام خطبهم، بالجهود المبذولة من القيادة الحكيمة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في التأكيد على حقوق كبار السن والعناية بهم وسن الأنظمة التي تضمن كرامتهم وتراعي مشاعرهم وتعين على الحياة الكريمة لهم اتساقًا مع رسالة الإسلام التي تتشرف بها المملكة.

ويأتي تخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع موافقة مجلس الوزراء الصادرة الأسبوع الماضي على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم، حيث يعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
03:15 PM

وجه الإسلام بصيانتها.. خطباء الجمعة ينوهون باهتمام القيادة بـ"حقوق كبار السن"

قالوا: إهمالها مدعاة للإثم وأداؤها من موجبات حفظ الله وتقييض من يعين في الكبر

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,104

أكد خطباء الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة، أن من الأخلاق العظيمة والآداب الرفيعة التي دعا إليها ديننا الحنيف معرفة قدر كبار السن، ومراعاة حقوقهم والتأدب معهم، ومعرفة ما لهم من حقوق وواجبات، مستشهدين بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد على منازل الناس وأقدارهم وحقوقهم، ومنها كبار السن والقيام بحقوق هذه الفئة الغالية وتأدية واجباتهم.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي وحِّدت اليوم في جوامع ومساجد المملكة إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار حرص الوزارة على التطرق لموضوعات تلامس حاجة المجتمع وتساهم في وحدته واجتماع كلمته وتماسك أفراده وتعاونهم.

وبين الخطباء أن إكرام ذي الشيبة من إجلال الله -سبحانه وتعالى-، وأن إكرام المسلم لذي الشيبة مما يتقرب به المؤمنون إلى الله، ويطلبون به ثواب الله -عز وجل- وعظيم موعوده، ولا سيما مَنْ صاحب كبر سنه ضعفًا في البنية، ووهنًا في البدن، وضعفًا في الصحة؛ فإن الحقوق تتراكم، والواجبات تتعدد.

وأشاروا إلى أن كثيرًا من كبار السن يحتاجون إلى رعاية خاصة، وعناية بدنية ونفسية واجتماعية، والإسلام أكد حقوقهم ورتب الوعد والوعيد على ذلك، مشيرين إلى أن الإهمال والتراخي في ذلك مدعاة للإثم فكما يدين المرء يدان، فمن كان عارفًا بحقوق هؤلاء، مؤديًا لواجباتهم حفظه الله وقيض له من يعينه في كبره.

ونوه الخطباء، في ختام خطبهم، بالجهود المبذولة من القيادة الحكيمة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في التأكيد على حقوق كبار السن والعناية بهم وسن الأنظمة التي تضمن كرامتهم وتراعي مشاعرهم وتعين على الحياة الكريمة لهم اتساقًا مع رسالة الإسلام التي تتشرف بها المملكة.

ويأتي تخصيص خطبة الجمعة تزامناً مع موافقة مجلس الوزراء الصادرة الأسبوع الماضي على مشروع النظام الجديد لحقوق كبير السن ورعايته والذي يستهدف حفظ حقوق كبار السن ورعايتهم ورفع جودة حياتهم، حيث يعطي نظام حقوق كبير السن ورعايته عناية خاصة لهذه الفئة ويسهم في ترسية قواعد استقرار المجتمع وتنميته وحفظ أمنه واقتصاده.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,538
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,452
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,784
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,678

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة