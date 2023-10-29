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بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة

إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص

سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
09:43 PM

بريطانيا تسجل 39,842 إصابة جديدة بكورونا و 165 وفاة

إجمالي الإصابات 8,936,155 حالة والوفيات 140,206شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 39,842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و165 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 8,936,155، والوفيات 140,206.

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