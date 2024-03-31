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"العقلا" رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

من معهد الإدارة إلى الضمان الاجتماعي ثم الشورى..

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تعيين أ. محمد بن عبدالله العقلا رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

وأعرب العقلا عن شكره لرئيس مجلس الإدارة د. حمد آل الشيخ ولكافة أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم الغالية والتي هي مسؤولية كبيرة، أسال الله أن يعينني ويوفقني للقيام بها على أكمل وجه.

وأكد العقلا أن العمل في هيئة الولاية على أموال القاصرين أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، حيث تتمثل في تنمية أموال هذه الفئة الغالية التي جاء الأمر من الله تعالى بحفظ أموالهم. ولهذا فإن العمل في هذا القطاع يتطلب جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على هذه الأموال والسعي إلى تنميتها بشكل يحفظها من النضوب والاضمحلال.

وعبر العقلا عن شكره لكافة العاملين في الهيئة على الجهود التي بذلوها في السنوات الماضية من أجل تأسيس هذا الكيان. وفي مقدمتهم رئيس الهيئة المكلف أ. عبدالرحمن الضحيان ومن سبقه من رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس السابقين.

ويعد العقلا من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث سبق له أن عمل في معهد الإدارة العامة ثم وزارة الشؤون الاجتماعية وكيًلا للوزارة ثم عضوًا بمجلس الشورى.

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"العقلا" رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين
سبق

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تعيين أ. محمد بن عبدالله العقلا رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

وأعرب العقلا عن شكره لرئيس مجلس الإدارة د. حمد آل الشيخ ولكافة أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم الغالية والتي هي مسؤولية كبيرة، أسال الله أن يعينني ويوفقني للقيام بها على أكمل وجه.

وأكد العقلا أن العمل في هيئة الولاية على أموال القاصرين أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، حيث تتمثل في تنمية أموال هذه الفئة الغالية التي جاء الأمر من الله تعالى بحفظ أموالهم. ولهذا فإن العمل في هذا القطاع يتطلب جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على هذه الأموال والسعي إلى تنميتها بشكل يحفظها من النضوب والاضمحلال.

وعبر العقلا عن شكره لكافة العاملين في الهيئة على الجهود التي بذلوها في السنوات الماضية من أجل تأسيس هذا الكيان. وفي مقدمتهم رئيس الهيئة المكلف أ. عبدالرحمن الضحيان ومن سبقه من رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس السابقين.

ويعد العقلا من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث سبق له أن عمل في معهد الإدارة العامة ثم وزارة الشؤون الاجتماعية وكيًلا للوزارة ثم عضوًا بمجلس الشورى.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
02:45 PM

"العقلا" رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

من معهد الإدارة إلى الضمان الاجتماعي ثم الشورى..

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,731

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على تعيين أ. محمد بن عبدالله العقلا رئيسًا للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين.

وأعرب العقلا عن شكره لرئيس مجلس الإدارة د. حمد آل الشيخ ولكافة أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم الغالية والتي هي مسؤولية كبيرة، أسال الله أن يعينني ويوفقني للقيام بها على أكمل وجه.

وأكد العقلا أن العمل في هيئة الولاية على أموال القاصرين أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة، حيث تتمثل في تنمية أموال هذه الفئة الغالية التي جاء الأمر من الله تعالى بحفظ أموالهم. ولهذا فإن العمل في هذا القطاع يتطلب جهودًا مضاعفة من أجل المحافظة على هذه الأموال والسعي إلى تنميتها بشكل يحفظها من النضوب والاضمحلال.

وعبر العقلا عن شكره لكافة العاملين في الهيئة على الجهود التي بذلوها في السنوات الماضية من أجل تأسيس هذا الكيان. وفي مقدمتهم رئيس الهيئة المكلف أ. عبدالرحمن الضحيان ومن سبقه من رؤساء مجلس الإدارة وأعضاء المجلس السابقين.

ويعد العقلا من الكفاءات الوطنية المتميزة، حيث سبق له أن عمل في معهد الإدارة العامة ثم وزارة الشؤون الاجتماعية وكيًلا للوزارة ثم عضوًا بمجلس الشورى.

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