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أمانة الشرقية تنفّذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالخبر

رصدت 300 سيارة تالفة ومهملة في شوارع المحافظة

تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا في محافظة الخبر، تتضمن مطاعم ومقاهي وجلسات خارجية، وترفيه، وتجزئة، ودور سينما، ومناطق مفتوحة، ومعارض تجارية.

وذكرت الأمانة أن من أبرز هذه المشاريع، شرفات بارك بطريق الملك فيصل، والخبر بارك بشارع الأمير تركي، وساند بوكس بالكورنيش الشمالي، وبرج أجدان السكني، وسينما أجدان، ومجمع مطلّ بواجهة الخبر البحرية، والخبر سيتي ووك بطريق الأمير فيصل بن فهد، وصندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية.

من جانب آخر، رصدت أمانة الشرقية خلال حملتها في شوارع محافظة رأس تنورة 300 سيارة تالفة ومهملة، وذلك ضمن جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع المناطق؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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أمانة الشرقية تنفّذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالخبر
سبق

تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا في محافظة الخبر، تتضمن مطاعم ومقاهي وجلسات خارجية، وترفيه، وتجزئة، ودور سينما، ومناطق مفتوحة، ومعارض تجارية.

وذكرت الأمانة أن من أبرز هذه المشاريع، شرفات بارك بطريق الملك فيصل، والخبر بارك بشارع الأمير تركي، وساند بوكس بالكورنيش الشمالي، وبرج أجدان السكني، وسينما أجدان، ومجمع مطلّ بواجهة الخبر البحرية، والخبر سيتي ووك بطريق الأمير فيصل بن فهد، وصندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية.

من جانب آخر، رصدت أمانة الشرقية خلال حملتها في شوارع محافظة رأس تنورة 300 سيارة تالفة ومهملة، وذلك ضمن جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع المناطق؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
03:52 PM

أمانة الشرقية تنفّذ 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا بالخبر

رصدت 300 سيارة تالفة ومهملة في شوارع المحافظة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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تنفّذ أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة الحالية 73 مشروعًا تجاريًا وإداريًا في محافظة الخبر، تتضمن مطاعم ومقاهي وجلسات خارجية، وترفيه، وتجزئة، ودور سينما، ومناطق مفتوحة، ومعارض تجارية.

وذكرت الأمانة أن من أبرز هذه المشاريع، شرفات بارك بطريق الملك فيصل، والخبر بارك بشارع الأمير تركي، وساند بوكس بالكورنيش الشمالي، وبرج أجدان السكني، وسينما أجدان، ومجمع مطلّ بواجهة الخبر البحرية، والخبر سيتي ووك بطريق الأمير فيصل بن فهد، وصندوق الاستثمارات العامة بكورنيش الخبر، بالإضافة إلى مجموعة من الأبراج السكنية والإدارية والفنادق العالمية.

من جانب آخر، رصدت أمانة الشرقية خلال حملتها في شوارع محافظة رأس تنورة 300 سيارة تالفة ومهملة، وذلك ضمن جهودها الخدمية المختلفة للمحافظة على البيئة والعناية بجميع المناطق؛ لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

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