صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات بمنطقة الرياض. أسفرت عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (23) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته 23 كيلو جراماً من الحشيش المخدر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-14 صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات بمنطقة الرياض.



أسفرت عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (23) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 11:56 PM

مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته 23 كيلو جراماً من الحشيش المخدر اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالته إلى النيابة العامة





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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لمروجي ومهربي المخدرات بمنطقة الرياض.



أسفرت عن القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته (23) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.