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"المسند" يكشف توقعاته لثاني أيام الحالة المطرية

قال: الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي بالشمال

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي في الشمال والشمال الغربي والمدينة المنوّرة.

وأضاف المسند؛ أن اليوم هو الثاني من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم.

وتوقّع في تغريداتٍ متتابعة على حسابه بتويتر، أن تتشكل السحب الممطرة على شمالي الشرقية، ويشمل: حفر الباطن والخفجي وشمالي الحدود الشمالية، وأجزاءً متفرقة من: الجوف وتبوك وسدير والوشم والقصيم والزلفي.

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"المسند" يكشف توقعاته لثاني أيام الحالة المطرية
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي في الشمال والشمال الغربي والمدينة المنوّرة.

وأضاف المسند؛ أن اليوم هو الثاني من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم.

وتوقّع في تغريداتٍ متتابعة على حسابه بتويتر، أن تتشكل السحب الممطرة على شمالي الشرقية، ويشمل: حفر الباطن والخفجي وشمالي الحدود الشمالية، وأجزاءً متفرقة من: الجوف وتبوك وسدير والوشم والقصيم والزلفي.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
09:48 AM

"المسند" يكشف توقعاته لثاني أيام الحالة المطرية

قال: الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي بالشمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ إن درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي في الشمال والشمال الغربي والمدينة المنوّرة.

وأضاف المسند؛ أن اليوم هو الثاني من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم.

وتوقّع في تغريداتٍ متتابعة على حسابه بتويتر، أن تتشكل السحب الممطرة على شمالي الشرقية، ويشمل: حفر الباطن والخفجي وشمالي الحدود الشمالية، وأجزاءً متفرقة من: الجوف وتبوك وسدير والوشم والقصيم والزلفي.

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