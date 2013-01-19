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"صحة جازان" لـ"سبق": تسجيل 7 إصابات مؤكدة بحمى الضنك في 17 يوماً

أمكن خفض معدل الإصابة ‏بنسبة أكثر من 54% خلال 2018م

كشفت "صحة جازان" لـ"سبق" عن وقوع سبع إصابات مؤكدة فقط بحمى الضنك في منطقة جازان خلال 17 يوماً منذ بدء العام الجديد ٢٠١٩.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي، إن برنامج مكافحة حمى الضنك هو برنامج وطني تشارك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي: الصحة والأمانة والزراعة، ولكل منها مهام محددة تنفذها على أكمل وجه، كما أن هناك تنسيقاً مسبقاً وجهوداً مشتركة لتنفيذ بعض الأعمال والأنشطة التي تستوجب العمل الجماعي المشترك.

وأبان أنه بفضل من الله ثم بالجهود المبذولة من كل الجهات، فقد أمكن ولله الحمد خفض معدل الإصابة ‏بالمرض بنسبة أكثر من 54% خلال العام 2018م، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الأسبق 2017م.

وأضاف أنه "منذ بداية العام الحالي ٢٠١٩م وحتى تاريخ اليوم تم تسجيل سبع حالات مؤكدة فقط، جميعها تلقت العلاج اللازم، وتماثلت للشفاء التام بحمد الله، ولم يكن بينها أي حالة حادة أو حرجة".

وزاد بقوله: "نطمئن المواطنين الكرام في منطقة جازان أن معدلات الإصابة بحمى الضنك في جميع المحافظات أقل من المعدل الطبيعي، وأن أعمال المكافحة والرش تتم وفق خطة علمية وعملية معدة مسبقاً، وبتنسيق تام بين جميع الجهات المعنية‏، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل إمارة منطقة جازان، وقد تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية ضمت كل الجهات المعنية لدعم أعمال المكافحة والحد من انتشار المرض".

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"صحة جازان" لـ"سبق": تسجيل 7 إصابات مؤكدة بحمى الضنك في 17 يوماً
سبق

كشفت "صحة جازان" لـ"سبق" عن وقوع سبع إصابات مؤكدة فقط بحمى الضنك في منطقة جازان خلال 17 يوماً منذ بدء العام الجديد ٢٠١٩.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي، إن برنامج مكافحة حمى الضنك هو برنامج وطني تشارك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي: الصحة والأمانة والزراعة، ولكل منها مهام محددة تنفذها على أكمل وجه، كما أن هناك تنسيقاً مسبقاً وجهوداً مشتركة لتنفيذ بعض الأعمال والأنشطة التي تستوجب العمل الجماعي المشترك.

وأبان أنه بفضل من الله ثم بالجهود المبذولة من كل الجهات، فقد أمكن ولله الحمد خفض معدل الإصابة ‏بالمرض بنسبة أكثر من 54% خلال العام 2018م، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الأسبق 2017م.

وأضاف أنه "منذ بداية العام الحالي ٢٠١٩م وحتى تاريخ اليوم تم تسجيل سبع حالات مؤكدة فقط، جميعها تلقت العلاج اللازم، وتماثلت للشفاء التام بحمد الله، ولم يكن بينها أي حالة حادة أو حرجة".

وزاد بقوله: "نطمئن المواطنين الكرام في منطقة جازان أن معدلات الإصابة بحمى الضنك في جميع المحافظات أقل من المعدل الطبيعي، وأن أعمال المكافحة والرش تتم وفق خطة علمية وعملية معدة مسبقاً، وبتنسيق تام بين جميع الجهات المعنية‏، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل إمارة منطقة جازان، وقد تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية ضمت كل الجهات المعنية لدعم أعمال المكافحة والحد من انتشار المرض".

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
09:31 PM

"صحة جازان" لـ"سبق": تسجيل 7 إصابات مؤكدة بحمى الضنك في 17 يوماً

أمكن خفض معدل الإصابة ‏بنسبة أكثر من 54% خلال 2018م

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محمد المواسي - جازان
7
3,434

كشفت "صحة جازان" لـ"سبق" عن وقوع سبع إصابات مؤكدة فقط بحمى الضنك في منطقة جازان خلال 17 يوماً منذ بدء العام الجديد ٢٠١٩.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي، إن برنامج مكافحة حمى الضنك هو برنامج وطني تشارك فيه الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي: الصحة والأمانة والزراعة، ولكل منها مهام محددة تنفذها على أكمل وجه، كما أن هناك تنسيقاً مسبقاً وجهوداً مشتركة لتنفيذ بعض الأعمال والأنشطة التي تستوجب العمل الجماعي المشترك.

وأبان أنه بفضل من الله ثم بالجهود المبذولة من كل الجهات، فقد أمكن ولله الحمد خفض معدل الإصابة ‏بالمرض بنسبة أكثر من 54% خلال العام 2018م، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الأسبق 2017م.

وأضاف أنه "منذ بداية العام الحالي ٢٠١٩م وحتى تاريخ اليوم تم تسجيل سبع حالات مؤكدة فقط، جميعها تلقت العلاج اللازم، وتماثلت للشفاء التام بحمد الله، ولم يكن بينها أي حالة حادة أو حرجة".

وزاد بقوله: "نطمئن المواطنين الكرام في منطقة جازان أن معدلات الإصابة بحمى الضنك في جميع المحافظات أقل من المعدل الطبيعي، وأن أعمال المكافحة والرش تتم وفق خطة علمية وعملية معدة مسبقاً، وبتنسيق تام بين جميع الجهات المعنية‏، وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل إمارة منطقة جازان، وقد تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية ضمت كل الجهات المعنية لدعم أعمال المكافحة والحد من انتشار المرض".

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