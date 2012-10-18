النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قطار الحرمين: لا صحة لتوقف الرحلات لمدة يومين.. وهذا سبب العطل

إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي

أوضحت الشركة المشغلة لقطار الحرمين السريع، أن التوقف المفاجئ للقطار المنطلق من المدنية المنورة مساء السبت، كان نتيجة تأثره بعطل فني كهربائي أدى إلى توقف الرحلات من الساعة 7 مساءً، وتم استئنافها عند الساعة 1 ظهرًا في نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان رسمي عبر حسابها في تويتر، إنها تحرص على خدمة عملائها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مبينة أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

وأضافت: لا صحة للمعلومات المتداولة والمنشورة في الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي؛ مطالبة الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية؛ مؤكدة أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات عملائها.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار، التواصل مع الرقم الموحد لخدمة عملاء قطار الحرمين السريع 920004433.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قطار الحرمين: لا صحة لتوقف الرحلات لمدة يومين.. وهذا سبب العطل
سبق

أوضحت الشركة المشغلة لقطار الحرمين السريع، أن التوقف المفاجئ للقطار المنطلق من المدنية المنورة مساء السبت، كان نتيجة تأثره بعطل فني كهربائي أدى إلى توقف الرحلات من الساعة 7 مساءً، وتم استئنافها عند الساعة 1 ظهرًا في نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان رسمي عبر حسابها في تويتر، إنها تحرص على خدمة عملائها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مبينة أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

وأضافت: لا صحة للمعلومات المتداولة والمنشورة في الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي؛ مطالبة الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية؛ مؤكدة أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات عملائها.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار، التواصل مع الرقم الموحد لخدمة عملاء قطار الحرمين السريع 920004433.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
10:55 AM

قطار الحرمين: لا صحة لتوقف الرحلات لمدة يومين.. وهذا سبب العطل

إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,812

أوضحت الشركة المشغلة لقطار الحرمين السريع، أن التوقف المفاجئ للقطار المنطلق من المدنية المنورة مساء السبت، كان نتيجة تأثره بعطل فني كهربائي أدى إلى توقف الرحلات من الساعة 7 مساءً، وتم استئنافها عند الساعة 1 ظهرًا في نفس اليوم.

وقالت الشركة في بيان رسمي عبر حسابها في تويتر، إنها تحرص على خدمة عملائها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ مبينة أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

وأضافت: لا صحة للمعلومات المتداولة والمنشورة في الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي؛ مطالبة الجميع بالحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية؛ مؤكدة أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات عملائها.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار، التواصل مع الرقم الموحد لخدمة عملاء قطار الحرمين السريع 920004433.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,933
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,060
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,713

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة