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"الكفاءة" تعلق الطائي.. ومطالبات بإقالة مدرب الفريق "الكوكي"

بعد الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري

بعد الخسارة الثالثة لفريق الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم من ضيفه الفيحاء بنتيجة 3 - 1، أرجع البعض أن هذه الخسائر المتتالية تأتي إلى الأوضاع غير المستقرة في النادي، وتتضمن تعليق الكفاءة المالية للطائي، وإبعاد المدرب عن تدريب الفريق إلا من خلال المدرجات، وتذمر الكثير من عشاق نادي الطائي لتعليق الكفاءة المالية وعدم إيضاح الكثير من الأمور التي تحسن من مستوى الفريق، كما طالب آخرون بإقالة "الكوكي" من تدريب الفريق نظير عدم استقرار الأمور الفنية في النادي.

الطائي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الكفاءة" تعلق الطائي.. ومطالبات بإقالة مدرب الفريق "الكوكي"
سبق

بعد الخسارة الثالثة لفريق الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم من ضيفه الفيحاء بنتيجة 3 - 1، أرجع البعض أن هذه الخسائر المتتالية تأتي إلى الأوضاع غير المستقرة في النادي، وتتضمن تعليق الكفاءة المالية للطائي، وإبعاد المدرب عن تدريب الفريق إلا من خلال المدرجات، وتذمر الكثير من عشاق نادي الطائي لتعليق الكفاءة المالية وعدم إيضاح الكثير من الأمور التي تحسن من مستوى الفريق، كما طالب آخرون بإقالة "الكوكي" من تدريب الفريق نظير عدم استقرار الأمور الفنية في النادي.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
11:10 PM

"الكفاءة" تعلق الطائي.. ومطالبات بإقالة مدرب الفريق "الكوكي"

بعد الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري

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خالد السليمي - حائل
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1,247

بعد الخسارة الثالثة لفريق الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم من ضيفه الفيحاء بنتيجة 3 - 1، أرجع البعض أن هذه الخسائر المتتالية تأتي إلى الأوضاع غير المستقرة في النادي، وتتضمن تعليق الكفاءة المالية للطائي، وإبعاد المدرب عن تدريب الفريق إلا من خلال المدرجات، وتذمر الكثير من عشاق نادي الطائي لتعليق الكفاءة المالية وعدم إيضاح الكثير من الأمور التي تحسن من مستوى الفريق، كما طالب آخرون بإقالة "الكوكي" من تدريب الفريق نظير عدم استقرار الأمور الفنية في النادي.

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