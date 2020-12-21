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الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة".. 6 مناطق موعودة بالهطولات

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سُحُبًا رعدية ممطرة مسبوقة برياح مثيرة للأتربة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم وخلال الـ24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان، وشمال منطقة الرياض).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة السرعة على شرق الغربية وعلى المنطقة الشرقية والشمالية".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة".. 6 مناطق موعودة بالهطولات
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم وخلال الـ24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان، وشمال منطقة الرياض).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة السرعة على شرق الغربية وعلى المنطقة الشرقية والشمالية".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها).

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:41 AM

الحصيني يتوقع أمطار الـ24 ساعة المقبلة".. 6 مناطق موعودة بالهطولات

فيما توقع "الوطني للأرصاد" سُحُبًا رعدية ممطرة مسبوقة برياح مثيرة للأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم وخلال الـ24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الاثنين حتى صباح غد الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (حائل، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، وسلطنة عمان، وشمال منطقة الرياض).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح متوسطة السرعة على شرق الغربية وعلى المنطقة الشرقية والشمالية".

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، كذلك على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير تشمل السواحل منها).

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