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لا وفيات ولا إصابات جديدة.. المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض تؤكّد استقرار الوضع الوبائي لإيبولا

أكّدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، استقرار الوضع الوبائي المتعلق بفيروس الإيبولا، في الوقت الذي لم يتم فيه تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة.

وأوضحت المراكز، في بيان أمس، أنه تمّ الإبلاغ عن حالة تشافٍ واحدة في غينيا، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات نشطة في كل من الكونغو الديمقراطية وغينيا.

وأضافت، أن دول الاتحاد الإفريقي أبلغت عن إجمالي 30 إصابة بفيروس الإيبولا و15 وفاة.

المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية

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لا وفيات ولا إصابات جديدة.. المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض تؤكّد استقرار الوضع الوبائي لإيبولا
سبق

أكّدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، استقرار الوضع الوبائي المتعلق بفيروس الإيبولا، في الوقت الذي لم يتم فيه تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة.

وأوضحت المراكز، في بيان أمس، أنه تمّ الإبلاغ عن حالة تشافٍ واحدة في غينيا، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات نشطة في كل من الكونغو الديمقراطية وغينيا.

وأضافت، أن دول الاتحاد الإفريقي أبلغت عن إجمالي 30 إصابة بفيروس الإيبولا و15 وفاة.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:32 PM

لا وفيات ولا إصابات جديدة.. المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض تؤكّد استقرار الوضع الوبائي لإيبولا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، استقرار الوضع الوبائي المتعلق بفيروس الإيبولا، في الوقت الذي لم يتم فيه تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة.

وأوضحت المراكز، في بيان أمس، أنه تمّ الإبلاغ عن حالة تشافٍ واحدة في غينيا، مشيرة إلى أنه لا توجد حالات نشطة في كل من الكونغو الديمقراطية وغينيا.

وأضافت، أن دول الاتحاد الإفريقي أبلغت عن إجمالي 30 إصابة بفيروس الإيبولا و15 وفاة.

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