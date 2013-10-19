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"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية وجازان والجوف وتبوك ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز أيضًا الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

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"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية وجازان والجوف وتبوك ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز أيضًا الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
01:28 AM

"الأرصاد" ينبه 6 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية وجازان والجوف وتبوك ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البطحاء وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بضباب وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز أيضًا الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة تبوك ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الثلاثاء.

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