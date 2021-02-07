النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القوات المشتركة" تعيد طفلاً يمنيًّا زج به "الحوثي" في صفوف القتال

تم إعادته وتسليمه إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية ليتم إرجاعه لعائلته

أعادت قيادة القوات المشتركة للتحالف، ممثلة بوحدة حماية الطفل، أحد الأطفال القاصرين والمشاركين في العمليات القتالية وحمل السلاح؛ وذلك بعدما جندته الميليشيا الحوثية الإرهابية، وزجت به في القتال.

وتم إعادة الطفل وتسليمه إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية؛ ليتم إرجاعه إلى عائلته، بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان والمختصين من وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة.

يُذكر أن وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة أعادت ما مجموعه (١٤٦) طفلاً قاصرًا، تم تجنيدهم من الميليشيا الحوثية الإرهابية، وثبتت مشاركتهم في العمليات القتالية بأرض المعركة، وحملهم السلاح.

يُذكر أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"القوات المشتركة" تعيد طفلاً يمنيًّا زج به "الحوثي" في صفوف القتال
سبق

أعادت قيادة القوات المشتركة للتحالف، ممثلة بوحدة حماية الطفل، أحد الأطفال القاصرين والمشاركين في العمليات القتالية وحمل السلاح؛ وذلك بعدما جندته الميليشيا الحوثية الإرهابية، وزجت به في القتال.

وتم إعادة الطفل وتسليمه إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية؛ ليتم إرجاعه إلى عائلته، بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان والمختصين من وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة.

يُذكر أن وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة أعادت ما مجموعه (١٤٦) طفلاً قاصرًا، تم تجنيدهم من الميليشيا الحوثية الإرهابية، وثبتت مشاركتهم في العمليات القتالية بأرض المعركة، وحملهم السلاح.

يُذكر أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
11:47 PM

"القوات المشتركة" تعيد طفلاً يمنيًّا زج به "الحوثي" في صفوف القتال

تم إعادته وتسليمه إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية ليتم إرجاعه لعائلته

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,620

أعادت قيادة القوات المشتركة للتحالف، ممثلة بوحدة حماية الطفل، أحد الأطفال القاصرين والمشاركين في العمليات القتالية وحمل السلاح؛ وذلك بعدما جندته الميليشيا الحوثية الإرهابية، وزجت به في القتال.

وتم إعادة الطفل وتسليمه إلى ممثل الحكومة اليمنية الشرعية؛ ليتم إرجاعه إلى عائلته، بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان والمختصين من وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة.

يُذكر أن وحدة حماية الطفل بقيادة القوات المشتركة أعادت ما مجموعه (١٤٦) طفلاً قاصرًا، تم تجنيدهم من الميليشيا الحوثية الإرهابية، وثبتت مشاركتهم في العمليات القتالية بأرض المعركة، وحملهم السلاح.

يُذكر أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية يخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الأطفال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,912
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,379
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة