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اليوم.. "محافظة أضم" تطلق مهرجان العسل الأول

ضمن البرامج والفعاليات التنموية والسياحية بالمنطقة

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يدشن محافظ أضم عبدالله الفيفي اليوم الثلاثاء، مهرجان العسل الأول بالمحافظة، تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي".

يشرف على المهرجان محافظة أضم؛ فيما يقوم بتنظيمه بلدية المحافظة بمقر مبنى الضيافة التابع لها، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ولجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية على مستوى المحافظة ومراكزها.

بدوره، ثمّن محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على رعاية المهرجان، التي تأتي انطلاقًا من دعمه المتواصل لكل البرامج والفعاليات التنموية والسياحية والاقتصادية والثقافية على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وامتدادًا للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهم الله- للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.

وأضاف أن أمير مكة وضع من أبرز أولوياته تحقيق التنمية الشاملة والتطوير المستمر وبناء الإنسان وتنمية المكان، ودعمه لكل البرامج والفعاليات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتطوير الحراك السياحي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وأوضح "الفيفي" أن فعاليات المهرجان الذي تستمر أعماله لمدة أسبوع، تشتمل على الكثير من الأجنحة التي سوف تُخصص لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي، الذي تشتهر بها المحافظة، ويشارك فيه عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية.

وبيّن أن المهرجان الذي يقام لأول مرة على مستوى المحافظة، يسعى لإبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم النحالين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وزيادة فرص استثمارهم في منتجات العسل والمنتجات الزراعية، وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين، إلى جانب التعريف بإمكانيات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع، أسهَمَ في جعلها مقصدًا لمربي النحل ومنتجي العسل.

وأضاف: يتضمن المهرجان عرض أنواع مختلفة من العسل الذي تتميز به محافظة أضم وبيئتها التهامية والجبلية مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وغيرها من الأنواع؛ كاشفًا عن حرص المنظمين على إنجاح فعاليات المهرجان حتى تستطيع المحافظة أن تضع نفسها ضمن المحافظات والمناطق المنتجة على مستوى المملكة.

ودعا "الفيفي" المشاركين والمنظمين والزوار، إلى أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازات الصحية والوقائية، والالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الصحية؛ للحد من انتشار جائحة كورونا.

من جانب آخر تُواصل اللجان المنظمة تنفيذ الخطط والاستعدادات المبكرة لانطلاقة المهرجان؛ فيما تم تدشين شعار وهوية المهرجان في نسخته الأولى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. "محافظة أضم" تطلق مهرجان العسل الأول
سبق

نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يدشن محافظ أضم عبدالله الفيفي اليوم الثلاثاء، مهرجان العسل الأول بالمحافظة، تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي".

يشرف على المهرجان محافظة أضم؛ فيما يقوم بتنظيمه بلدية المحافظة بمقر مبنى الضيافة التابع لها، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ولجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية على مستوى المحافظة ومراكزها.

بدوره، ثمّن محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على رعاية المهرجان، التي تأتي انطلاقًا من دعمه المتواصل لكل البرامج والفعاليات التنموية والسياحية والاقتصادية والثقافية على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وامتدادًا للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهم الله- للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.

وأضاف أن أمير مكة وضع من أبرز أولوياته تحقيق التنمية الشاملة والتطوير المستمر وبناء الإنسان وتنمية المكان، ودعمه لكل البرامج والفعاليات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتطوير الحراك السياحي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وأوضح "الفيفي" أن فعاليات المهرجان الذي تستمر أعماله لمدة أسبوع، تشتمل على الكثير من الأجنحة التي سوف تُخصص لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي، الذي تشتهر بها المحافظة، ويشارك فيه عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية.

وبيّن أن المهرجان الذي يقام لأول مرة على مستوى المحافظة، يسعى لإبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم النحالين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وزيادة فرص استثمارهم في منتجات العسل والمنتجات الزراعية، وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين، إلى جانب التعريف بإمكانيات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع، أسهَمَ في جعلها مقصدًا لمربي النحل ومنتجي العسل.

وأضاف: يتضمن المهرجان عرض أنواع مختلفة من العسل الذي تتميز به محافظة أضم وبيئتها التهامية والجبلية مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وغيرها من الأنواع؛ كاشفًا عن حرص المنظمين على إنجاح فعاليات المهرجان حتى تستطيع المحافظة أن تضع نفسها ضمن المحافظات والمناطق المنتجة على مستوى المملكة.

ودعا "الفيفي" المشاركين والمنظمين والزوار، إلى أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازات الصحية والوقائية، والالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الصحية؛ للحد من انتشار جائحة كورونا.

من جانب آخر تُواصل اللجان المنظمة تنفيذ الخطط والاستعدادات المبكرة لانطلاقة المهرجان؛ فيما تم تدشين شعار وهوية المهرجان في نسخته الأولى.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:17 AM

اليوم.. "محافظة أضم" تطلق مهرجان العسل الأول

ضمن البرامج والفعاليات التنموية والسياحية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، يدشن محافظ أضم عبدالله الفيفي اليوم الثلاثاء، مهرجان العسل الأول بالمحافظة، تحت شعار "جبل ووادي وعسل صافي".

يشرف على المهرجان محافظة أضم؛ فيما يقوم بتنظيمه بلدية المحافظة بمقر مبنى الضيافة التابع لها، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية، ولجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية على مستوى المحافظة ومراكزها.

بدوره، ثمّن محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على رعاية المهرجان، التي تأتي انطلاقًا من دعمه المتواصل لكل البرامج والفعاليات التنموية والسياحية والاقتصادية والثقافية على مستوى المنطقة ومحافظاتها، وامتدادًا للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من لدن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهم الله- للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030.

وأضاف أن أمير مكة وضع من أبرز أولوياته تحقيق التنمية الشاملة والتطوير المستمر وبناء الإنسان وتنمية المكان، ودعمه لكل البرامج والفعاليات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتطوير الحراك السياحي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وأوضح "الفيفي" أن فعاليات المهرجان الذي تستمر أعماله لمدة أسبوع، تشتمل على الكثير من الأجنحة التي سوف تُخصص لعرض أنواع مختلفة من منتجات العسل البلدي، الذي تشتهر بها المحافظة، ويشارك فيه عدد كبير من النحالين والأسر المنتجة، إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة والأمسيات الثقافية والشعرية والشعبية.

وبيّن أن المهرجان الذي يقام لأول مرة على مستوى المحافظة، يسعى لإبراز الحركة السياحية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم النحالين ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وزيادة فرص استثمارهم في منتجات العسل والمنتجات الزراعية، وضمان المردود المالي الجيد لهم، وتنظيم البيئة الداعمة للنحالين والمنتجين، إلى جانب التعريف بإمكانيات المحافظة وما تمتاز به من ثروات طبيعية وأودية وغطاء نباتي متنوع، أسهَمَ في جعلها مقصدًا لمربي النحل ومنتجي العسل.

وأضاف: يتضمن المهرجان عرض أنواع مختلفة من العسل الذي تتميز به محافظة أضم وبيئتها التهامية والجبلية مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وغيرها من الأنواع؛ كاشفًا عن حرص المنظمين على إنجاح فعاليات المهرجان حتى تستطيع المحافظة أن تضع نفسها ضمن المحافظات والمناطق المنتجة على مستوى المملكة.

ودعا "الفيفي" المشاركين والمنظمين والزوار، إلى أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازات الصحية والوقائية، والالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات الصحية؛ للحد من انتشار جائحة كورونا.

من جانب آخر تُواصل اللجان المنظمة تنفيذ الخطط والاستعدادات المبكرة لانطلاقة المهرجان؛ فيما تم تدشين شعار وهوية المهرجان في نسخته الأولى.

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